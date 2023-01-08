Air India потерпела неудачу, нужно было действовать быстрее: председатель Tata Sons реагирует на инцидент с мочеиспусканием

В своем первом выступлении по этому вопросу Чандрасекаран, председатель Tata Sons и Air India, в воскресенье рассказал о реакции авиакомпании на инцидент на рейсе Нью-Йорк-Дели 26 ноября, когда Пьяный мужчина помочился на путешествующую женщинуэто должно было быть «намного быстрее».

«Инцидент с рейсом AI102 Air India 26 ноября 2022 года стал для меня и моих коллег из Air India поводом для личного беспокойства. Реакция Air India должна была быть намного быстрее. Мы не смогли справиться с этой ситуацией должным образом», Об этом говорится в заявлении Чандрасекаран».

Tata Group и Air India убежденно стоят на страже безопасности и благополучия наших пассажиров и членов экипажа. Мы проверим и пересмотрим каждый процесс, чтобы предотвратить или устранить любые инциденты неконтролируемого характера».

Заявление Чандрасекарана прозвучало на следующий день после того, как генеральный директор авиакомпании Кэмпбелл Уилсон заявил в субботу, что авиакомпания могла бы лучше справиться с ситуацией.. Он сказал, что были подняты имена четырех членов бортпроводников и пилота, и что авиакомпания пересматривает свою политику в отношении подачи алкогольных напитков на рейсах.

В связи с поднятыми вопросами о том, что авиакомпания не смогла немедленно сообщить о непослушном пассажире в правоохранительные органы, он посоветовал сотрудникам сообщать обо всех инцидентах независимо от достигнутого соглашения.

Заявление Уилсона также намекнуло на реформирование процесса отчетности об инцидентах. «В настоящее время проводятся внутренние расследования на предмет того, были ли лазейки со стороны других сотрудников по таким аспектам, как обслуживание алкоголя в полете, обработка инцидентов, регистрация в полете и рассмотрение жалоб. Как ответственный бренд авиакомпании, мы предприняли следующие шаги с целью улучшения и улучшить способы обработки таких инцидентов в будущем.

Ранее Главное управление гражданской авиации (DGCA) назвало поведение Air India «непрофессиональным» и направило авиакомпании и ее экипажу, выполнявшему рейс, уведомление о предложении.

Air India подала жалобу в полицию 28 декабря, более чем через месяц после инцидента, и полиция подала жалобу. зона полетной информации 4 января обвиняемый пассажир, Шанкар Мишрабыл арестован ранее Дели полиция в субботу.