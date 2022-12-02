Airbus заявляет, что расстанется с российским титаном через несколько месяцев

Автор Тим Хевер

МЮНХЕН (Рейтер) — Через несколько месяцев Airbus перестанет полагаться на поставки титана из России, заявил в четверг высокопоставленный руководитель Airbus.

Россия является крупнейшим производителем титана, стратегического металла, ценимого за его прочность по отношению к его весу. Он в основном используется в авиационных двигателях и шасси больших самолетов.

«Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь идет о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет», — сказал Майкл Шулхорн, генеральный директор Airbus Defence and Space.

«Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с получением сертификата и всем остальным, что нужно для полета, но это произойдет», — сказал бывший главный операционный директор Airbus на брифинге по вопросам устойчивого развития компании.

ЕС до сих пор избегал запретов на российские товары, кроме стали и угля, а на титан по-прежнему не распространяются ограничения, введенные после вторжения России в Украину, которое Москва называет спецоперацией.

Airbus заявил, что пытается найти альтернативные источники поставок, в то время как конкурент Boeing заявил, что приостановил закупки титана в России.

Источники в отрасли говорят, что компания расширила закупки в США и Японии, изучая новые источники. Новым поставщикам могут потребоваться годы, чтобы принять строгие авиационные стандарты.

«На данный момент Airbus все еще покупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — сказал Шульхорн.

Он добавил, что ей больше не нужен титан для продукции военного назначения, но у нее есть «небольшой срок» для использования в гражданских самолетах.

Согласно годовому отчету Airbus за 2019 год, программы военных вертолетов NH90 и Tiger в прошлом полагались на российский титан.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал правительства западных стран ввести более жесткие экономические санкции против России.

Но в апреле Airbus заявила, что санкции в отношении стратегических полезных ископаемых нанесут ущерб авиации, но вряд ли повредят российской экономике.

(Отчетность Тима Хевера, редактирование Марка Поттера)