Airbus интегрирует роботизированный манипулятор в новый модуль Международной космической станции

Airbus Defense and Space, входящая в европейскую группу Airbus Global Group, объявила в понедельник, что установила европейский роботизированный манипулятор (ERA) на многоцелевой лабораторный модуль (MLM) Международной космической станции (МКС). Установка включала оснащение блока «Наука» двумя постами управления ДЗО.

Airbus Defense and Space Netherlands курировала разработку, интеграцию и тестирование ERA, включая управление разработкой подсистем в Европе. Он сделал это от имени Европейского космического агентства (ESA), которое внесло свой вклад в ERA Российского космического агентства Роскосмос на офшорные концессии.

Завершенный МЛМ «Наука» теперь будет интегрирован в российскую ракету «Протон» и запущен со знаменитого космодрома Байконур в Казахстане. Полет к Международной космической станции продлится неделю. ERA будет обслуживать российскую часть Международной космической станции.

«Долгожданный запуск [ERA] мне [ISS] Он представляет собой значительный вклад Нидерландов в непрерывную работу Международной космической станции, что стало возможным благодаря искренней поддержке Космического управления Нидерландов и Министерства экономики и климатической политики. Роб Постма. «Кроме того, он отмечает усилия, приверженность и решимость многих аэрокосмических профессионалов на протяжении многих лет».

ERA имеет длину 11,3 метра и представляет собой симметричную двуручную интеллектуальную руку робота с управляющим компьютером посередине. Он имеет легкие наконечники, семь прочных и точных шарниров и оснащен инфракрасными камерами. В эксплуатации его точность составляет 5 мм. Эти функции придают ему большую универсальность.

Во время использования рука сможет «ходить вручную» по внешней стороне Международной космической станции, перемещаясь между фиксированными базовыми точками. Из-за условий невесомости, в которых он будет работать, он сможет перемещать большие блоки, несмотря на его легкую конструкцию. Обычно он сможет перемещать до 3000 кг, а в «медленном режиме» – до 8000 кг. Им могут управлять астронавты и космонавты изнутри и за пределами Международной космической станции, или он может быть запрограммирован заранее, снова изнутри или снаружи космической станции.