AirPods 3 позволяет легко пропускать песни. Вот как использовать датчик силы

Apple / CNET



Представлено Apple AirPods 3 Понедельник в Октябрьское мероприятие по запуску (Вот как купить новые AirPods). Новейшие беспроводные наушники отличаются новым дизайном и пространственным звуком, обеспечивающими более полное погружение в процесс прослушивания, более быструю зарядку и увеличенное время автономной работы, а также защиту от пота и воды.

Датчик силы Apple, установленный в AirPod Pro, теперь доступен в AirPods 3, что означает, что легче воспроизводить или приостанавливать музыку, пропускать песни (или аудиокниги и подкасты), а также отвечать и завершать звонки.

Вот как это работает.

Регулировка громкости с датчиком силы на AirPods 3



Воспроизвести или приостановить звук : Один раз нажмите датчик силы на штанге AirPods.

: Один раз нажмите датчик силы на штанге AirPods. прыгать вперед : Дважды нажмите на ствол.

: Дважды нажмите на ствол. Назад: Трижды нажмите на ствол.

Телефонные звонки с помощью датчика силы на AirPods 3

ответить на звонок : Прижать датчик силы к штоку

: Прижать датчик силы к штоку Отклонить звонок или отправить его на голосовую почту: Дважды нажмите датчик на штоке.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Как купить новые AirPods 3 А также Все анонсировано на мероприятии Apple в октябре.

Исправление, 20 октября: В более ранней версии этой статьи ошибочно упоминалось, что новый чехол AirPods содержит датчик силы. Датчик силы присутствует только в новых AirPods 3.