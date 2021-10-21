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AirPods 3 позволяет легко пропускать песни. Вот как использовать датчик силы

22 октября, 2021
Artem Sokolov

AirPods 3 дает вам еще один способ управления воспроизведением звука.

Apple / CNET

Представлено Apple AirPods 3 Понедельник в Октябрьское мероприятие по запуску (Вот как купить новые AirPods). Новейшие беспроводные наушники отличаются новым дизайном и пространственным звуком, обеспечивающими более полное погружение в процесс прослушивания, более быструю зарядку и увеличенное время автономной работы, а также защиту от пота и воды.

Датчик силы Apple, установленный в AirPod Pro, теперь доступен в AirPods 3, что означает, что легче воспроизводить или приостанавливать музыку, пропускать песни (или аудиокниги и подкасты), а также отвечать и завершать звонки.

Вот как это работает.

Регулировка громкости с датчиком силы на AirPods 3

  • Воспроизвести или приостановить звук: Один раз нажмите датчик силы на штанге AirPods.
  • прыгать вперед: Дважды нажмите на ствол.
  • Назад: Трижды нажмите на ствол.

Телефонные звонки с помощью датчика силы на AirPods 3

  • ответить на звонок: Прижать датчик силы к штоку
  • Отклонить звонок или отправить его на голосовую почту: Дважды нажмите датчик на штоке.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Как купить новые AirPods 3 А также Все анонсировано на мероприятии Apple в октябре.

Исправление, 20 октября: В более ранней версии этой статьи ошибочно упоминалось, что новый чехол AirPods содержит датчик силы. Датчик силы присутствует только в новых AirPods 3.

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