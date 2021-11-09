AJF дебютирует в НХЛ, когда «Кэпиталз» сражаются с Сэйберс

Вашингтон Кэпиталз дома, принимая 5-4-2 Баффало Сейбрз. Все шляпы задуты, но забавная новость заключается в том, что Аксель Джонсон Фьялбе Он собирается дебютировать в Национальной хоккейной лиге.

Мы увидим еще один стартовый состав с AJF-McMichael-Leason. Каждому, кто хоть раз обращался к нам «старой команде», нужно вернуть ее. немедленно. Я являюсь одним из них.

Падение шайбы происходит в 19:00, и вы можете посмотреть игру на NBC Sports Washington.

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Как сообщила Саманта Белл из Washington Post, Витек Ванессек сегодня утром первым вырвался из снега.

Заглавные строчки в утреннем коньке: Овечкин Кузнецов Вильсон

Шерри Эллер Спранг

Хагелин Додд Хэтэуэй

AJF-McMichael-Leason Феррари Карлсон

Орлов Йенсен

Шульц ТВ — Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 8 ноября 2021 г.

Лоно новичка AJF

Какая-то доброта россиян в тепле.

Алексей Овечкин подарил этому человечку планшет! Это его первая игра, и Алекс заметил табличку и убедился, что у него есть диск. #AllCaps pic.twitter.com/GJ2PfDQEIb — Вашингтонские спортивные новости (@ DCSportsNews365) 8 ноября 2021 г.

Подруга блогера Эми Р. Илья Самсонов также отказался от одной из своих жезлов.

Илья Самсонов вышел у входа в Замбони, чтобы передать свою палочку юному поклоннику. Том ГулиттиНХЛ 8 ноября 2021 г.

Гол Вильсона! Матч завершается со счетом 1: 0.

Вилли из «Ови» 🙂 Это второй гол Уилсона в сезоне. Было шатко.

Вот как начать игру для мальчиков! pic.twitter.com/b49U0CVjCY Вашингтон Кэпиталз 9 ноября 2021 г.

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