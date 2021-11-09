AJF дебютирует в НХЛ, когда «Кэпиталз» сражаются с Сэйберс

Вашингтон Кэпиталз дома, принимая 5-4-2 Баффало Сейбрз. Все шляпы задуты, но забавная новость заключается в том, что Аксель Джонсон Фьялбе Он собирается дебютировать в Национальной хоккейной лиге.
Мы увидим еще один стартовый состав с AJF-McMichael-Leason. Каждому, кто хоть раз обращался к нам «старой команде», нужно вернуть ее. немедленно. Я являюсь одним из них.
Падение шайбы происходит в 19:00, и вы можете посмотреть игру на NBC Sports Washington.
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Ассортимент столиц
Как сообщила Саманта Белл из Washington Post, Витек Ванессек сегодня утром первым вырвался из снега.
Заглавные строчки в утреннем коньке:
Овечкин Кузнецов Вильсон
Шерри Эллер Спранг
Хагелин Додд Хэтэуэй
AJF-McMichael-Leason
Феррари Карлсон
Орлов Йенсен
Шульц ТВ
— Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 8 ноября 2021 г.
Лоно новичка AJF
Лучшая сольная трансляция? #шапки | Встраивать твит pic.twitter.com/vbCHlh55MR
Вашингтон Кэпиталз 8 ноября 2021 г.
Какая-то доброта россиян в тепле.
Алексей Овечкин подарил этому человечку планшет! Это его первая игра, и Алекс заметил табличку и убедился, что у него есть диск. #AllCaps pic.twitter.com/GJ2PfDQEIb
— Вашингтонские спортивные новости (@ DCSportsNews365) 8 ноября 2021 г.
Кози отдает шайбу! Встраивать твит pic.twitter.com/23tkY53dO1
— Вашингтонские спортивные новости (@ DCSportsNews365) 8 ноября 2021 г.
Подруга блогера Эми Р. Илья Самсонов также отказался от одной из своих жезлов.
Илья Самсонов вышел у входа в Замбони, чтобы передать свою палочку юному поклоннику.
Том ГулиттиНХЛ 8 ноября 2021 г.
Гол Вильсона! Матч завершается со счетом 1: 0.
Вилли из «Ови» 🙂 Это второй гол Уилсона в сезоне. Было шатко.
Вот как начать игру для мальчиков! pic.twitter.com/b49U0CVjCY
Вашингтон Кэпиталз 9 ноября 2021 г.
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