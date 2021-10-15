Alienware празднует свое 25-летие, представив революционный модернизированный игровой компьютер

Alienware Компания Dell, начавшая свою деятельность 25 лет назад в гараже недалеко от Майами, отмечает важную годовщину, выпустив стильный игровой компьютер. Последний Система Авроры Благодаря переработанному шасси с увеличенным внутренним пространством и более эффективным воздушным потоком он должен работать тише.

Открытое шасси Legend 2.0 увеличивает внутренний объем на 50 процентов по сравнению с Aurora R12 или R10 По заявлению Alienware, без серьезных изменений в общем размере устройства. Для открытия корпуса вам не потребуются никакие инструменты, поэтому доступ к компонентам будет проще. Дополнительная прозрачная боковая панель, поэтому вы можете заглянуть внутрь и увидеть материнскую плату, освещенную до восьми зон подсветки AlienFX. Кроме того, Alienware также предлагает дополнительную магнитную крышку для кабеля, чтобы поддерживать заднюю часть системы в порядке.

Alienware

В рамках модернизации Alienware сосредоточилась на улучшении воздушного потока. Каждая система содержит два 120-мм вентилятора, впускной и выпускной. В зависимости от конфигурации Alienware может включать в себя один или два вентилятора: первый, второй впускной, а затем, при необходимости, вытяжной вентилятор. Поскольку это система Aurora, есть, конечно, и варианты с жидкостным охлаждением.

Alienware утверждает, что помимо охлаждения вашей системы во время игр с максимальными настройками, фанаты могут сделать ваш компьютер еще тише. По сравнению с системой предыдущего поколения, бренд заявляет, что новая Aurora на 16% тише в режиме ожидания и на 9% меньше во время задач, интенсивно использующих ЦП. Во время разгона компьютер может снизить уровень шума до 15 процентов. Кроме того, Alienware заявляет, что ПК может обеспечить пятипроцентное увеличение графической производительности по сравнению с Aurora R12.

Есть два варианта окраски северного сияния: Lunar Light и Dark Side of the Moon. Другими словами, черно-белое. Более подробная информация о технических характеристиках, ценах и наличии появится позже этой осенью Alienware.