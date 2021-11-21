Лидеры СМИ Alt-info, известные своей жесткой антилиберальной, анти-гомосексуальной, бисексуальной, трансгендерной и мусульманской позицией, создали новую политическую партию, которую они назвали Консервативным движением.

Группа стала известна после организации нападения на ЛГБТ-прайд в Тбилиси 5 июля, в результате которого пострадали более 50 журналистов, в том числе один фотограф, скончавшийся через несколько дней после нападения.

Учредительный съезд новой партии, который прошел на выставке Expo Georgia в Тбилиси, избрал ее председателем Зураба Махарадзе, а генеральным секретарем — Георгия Кардаву. Кардава был избран вместе с Ираклием Мартиненко, Ираклием Моргошиа, Георгием Кардавой и Василием Гвилией в Политический совет, а Георгий Моргоша, Александр Кардава и Имре Кучук были утверждены членами комиссии по рассмотрению. Последний известен антилиберальными и феминистскими блогами, зарегистрированными под альфа-доминантный Ник. Таким образом, в партии есть лидеры, состоящие только из мужчин.

Выступления на партийной конференции

Константин Моргошия, один из основателей партии и печально известные ультраправые деятели, председательствовал на учредительном съезде. Он повторил резню во время марша прайда, сказав: «Пятого июля весь мир стал свидетелем начала конца либеральной диктатуры и стал свидетелем того, что были вложены миллиарды долларов. [from abroad] Ослабить нацию и бороться с православием и религией ни к чему не привело ».

«В этой старой православной стране ни журналисты, ни политики не должны осмелиться нападать на Церковь и Бога», — сказал Моргошия, пообещав «изменить политическую реальность Грузии».

Моргошия раскритиковал как «режим Саакашвили», так и период грузинской мечты, и обвинил доминирующих политических деятелей в том, что они «получали указания из других стран и фактически не слушали грузинский народ». Он сказал, что у новых лидеров партии были амбиции «создать политическую силу, которая была бы про-Грузинской».

Пообещав, что Консервативное движение проведет партийные конференции в Сухуми и Цхинвали, Моргошия сказал, что они начнут «прямые переговоры с оккупантом». [Russia], не чувствуя никаких неудобств ».« Потому что, если мы хотим решить проблему с абхазскими и осетинскими братьями, мы должны разговаривать с ними напрямую, нам не нужны люди, которые нам помешают ».

Моргошия заявил, что «никто не может научить нас терпимости, кроме умеренной терпимости», и привел в качестве примера «братство с братьями-евреями на протяжении 26 веков». Он сказал: «Наши братья армяне, азербайджанцы, евреи и греки также будут присутствовать на мероприятии. [the party congress]Потому что Грузия — колыбель национализма[ist] С этими людьми мы создадим великий консервативный союз, который положит конец либеральной диктатуре в Грузии ».

Зураб Махарадзе, новоизбранный лидер партии, также выступил на партийном съезде, подчеркнув, что консервативное движение будет исключением на политической сцене Грузии, «которое будет связывать свое будущее и политическую судьбу не с директивами, изданными каким-либо из иностранных посольств. , но по твоей воле «.

Махарадес пожаловался, что грузины работали как «де-факто вассалов, а грузинские политики больше заботятся о том, как мы интегрируемся с Западом, чем Грузия [actually] Это «Я не могу понять, как можно быть пророссийским, проамериканским или проевропейским. Грузин должен иметь прогрузинскую ориентацию».

Махарадзе назвал безопасность, территориальную целостность, крайнюю бедность и демографические проблемы в качестве главных проблем, подчеркнув, что «ключ ко всем этим проблемам находится в столице нашего северного соседа. [The fate of] Территориальная целостность Грузии определяется в Кремле.

Он сказал, что хотя прямой диалог необходим с «братьями абхазами и осетинами», «ключ к этому конфликту находится в Москве, и тот, кто его не видит, — идиот».

«Если Россия действительно заинтересована в союзе с Грузией, мы готовы не только к прямому и безоговорочному диалогу, но и работать над выстраиванием тесного партнерства и союзнических отношений. [with Moscow]Махарадзе подчеркнул: «Мы готовы параллельно [defending] Основная линия восстановления нашей территориальной целостности — обсуждение интеграции Грузии в систему безопасности и экономики, которая отвечает интересам России, но все это должно быть [in return ensure] Улучшение основных интересов Грузии территориальной целостности, безопасности, экономического прогресса и нашей демографической ситуации ».