Alteryx Analytics Automation на базе AWS позволяет финансовым директорам модернизировать финансовые процессы

Компания Alteryx объявила о возможностях принятия решений и интеллектуальной автоматизации на AWS, которые позволят финансовым директорам и финансовым руководителям использовать облачные технологии и аналитику данных в качестве стратегических инструментов для достижения своих целей модернизации.

«Аналитические идеи помогают нам разрабатывать решения для цифровой трансформации на основе потребностей наших клиентов, чтобы добиться максимального влияния на их бизнес», Анна Маргарита Альберт, руководитель АДЛ Лабораториз. «Используя Alteryx и AWS, мы можем интегрировать возможности любого источника данных, визуализировать и анализировать данные в режиме реального времени, а также повышать безопасность, что приводит к экономии затрат и повышению эффективности примерно на 6 миллионов долларов США как для ADL, так и для наших клиентов».

Изменение правил и ручные процессы в финансовом офисе часто означают повторяющуюся работу, трудоемкий ввод данных и часы, затрачиваемые на подготовку электронных таблиц. Интеллектуальные возможности автоматизации Alteryx на AWS расширяют преимущества облака для финансовых офисных команд, модернизируя процессы, которые помогают им решать более сложные проблемы с данными и адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям. Основные моменты:

влияние на итоговую прибыль: Автоматизация аналитики значительно сокращает время и усилия, затрачиваемые на ручные процессы, освобождая время аналитиков для стратегических проектов, которые способствуют развитию бизнеса. Например, аналитики Billing Teams использовали Alteryx, чтобы сократить накладные расходы на ручную отчетность о выставлении счетов до 25 процентов. Группа бухгалтеров, проводившая сверку финансовой отчетности, сократила время, затрачиваемое на сверку, на 99 процентов.

Модернизация с использованием новых технологийAlteryx использует возможности AWS для создания среды, в которой сходятся такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных, роботизированная автоматизация процессов и блокчейн, что позволяет финансовым директорам быстро развертывать и сразу же использовать новые технологии. Например, финансовый отдел, использующий устаревшие и трудоемкие инструменты для расчета налоговых обязательств, может внедрить автоматизацию и неправильно настроить оповещения о налогооблагаемых транзакциях, высвобождая налоговые ресурсы для деятельности с более высокой стоимостью.

Получайте аналитику на основе данных в любом масштабеОжидается, что финансовые отделы будут регулярно предоставлять информацию руководству для принятия решений. Alteryx обеспечивает автоматизированный процесс подключения и объединения различных источников данных, помогая финансовым командам быстро обрабатывать и преобразовывать большие объемы данных, чтобы они могли создавать отчеты в кратчайшие сроки.

Улучшение цифровых навыков в сфере финансов: Alteryx предоставляет среду самообслуживания с минимальным/отсутствием кода, чтобы аналитик или бизнес-пользователь могли быстро повысить свои навыки работы с данными и аналитикой, используя при этом мощь и масштабируемость AWS.

«Компании во всем мире стремятся автоматизировать эффективность и получить более глубокое понимание, чтобы быстро реагировать на многогранные проблемы и динамично меняющиеся ландшафты», — сказал он. Нитин Брахманкар, вице-президент, независимый поставщик программного обеспечения и партнерство с глобальными экосистемами, Alteryx. «Мы работаем с AWS, чтобы финансовые специалисты могли использовать возможности облака и модернизировать финансовые процессы для выполнения критического анализа, который действительно важен для их итогов».

«Благодаря Alteryx Analytics Automation на базе AWS финансовые команды могут внедрять инновации и модернизировать налоговые и аудиторские процессы с помощью автоматизированной аналитики самообслуживания, которая упрощает и ускоряет традиционную работу по обеспечению соответствия требованиям». Мадху Раман, глобальный руководитель отдела автоматизации в AWS. «Организации могут воспользоваться преимуществами шаблонов, которые помогают аналитикам данных и бизнес-пользователям использовать, настраивать и расширять корпоративные данные, а также комбинировать их с интеллектуальными автоматизированными рабочими процессами, которые помогают в регистрации для отчетности, покупки для оплаты и заказа операций с наличными. ”