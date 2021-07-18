Amazon добавляет голоса Shack и Мелиссы Маккарти в Alexa

Голоса Шакила О’Нила и Мелиссы Маккарти теперь доступны на Amazon Alexa. (Херардо Моура / Дэвид Ливингстон, Getty Images)

Атланта – Алекса стала гораздо более крупным персонажем.

Амазонка Объявлено на этой неделе Голоса Мелиссы Маккарти и Шакила О’Нила теперь доступны на устройствах Alexa.

Маккарти и О’Нил присоединяются Сэмюэл Л. Джексон В роли знаменитостей Алекса. И если этот запуск будет чем-то похожим на запуск Джексона, это будет огромный успех.

В своем заявлении на этой неделе компания заявила, что в день, когда Amazon выпустила культовый Jackson в 2019 году, он быстро стал самой продаваемой цифровой покупкой Amazon.com.

«Клиентам очень понравился опыт Сэмюэля Л. Джексона в Alexa, и когда клиентам что-то нравится, мы ищем способы дать им больше», – сказал вице-президент Alexa Experience & Echo Devices Тони Рид.

“Правильно, ребята, приготовьтесь к вокальному стилю этой гнусавой девушки со Среднего Запада!” – сказал Маккарти. «Надеюсь, вам всем понравятся шутки моего отца! Забавный факт – если вы слышите свисток слайда, это мои личные шутки, которые я принес с собой в студию звукозаписи!»

«Это работает! Шак заставляет ваши динамики подпрыгивать. Бумшакалака!» – сказал О’Нил. «Я так рад быть частью опыта Alexa».

Для начала скажите: «Алекса, познакомь меня с Шаком» или «Алекса, познакомь меня с Мелиссой».

Вы сможете сказать «Привет, Мелисса» или «Привет, Шак», чтобы услышать анекдот, личную историю или последний прогноз погоды в их голосе.

Вы также можете попросить О’Нила продемонстрировать свои музыкальные способности, сказав: «Привет, Шак, рэп для меня», или попросить Мелиссу рассказать вам забавную историю, сказав: «Привет, Мелисса, расскажи мне историю».

Известные персонажи стоят 4,99 доллара на человека.

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