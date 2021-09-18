Amazon заявляет, что навсегда запретила 600 китайских брендов из-за мошенничества с отзывами

Помните, когда продавцы гаджетов ОК, MBOА также РАВ МощностьА также Рот, TaoTronics А также Choetech Я начал таинственно исчезающий Из интернет-магазина Amazon, и оказывается, Amazon намеренно выхватил их, неявно ссылаясь на святость пользовательских отзывов? Оказывается, они были лишь верхушкой айсберга. Компания подтверждает, что в настоящее время Amazon навсегда заблокировал более 600 китайских брендов в 3000 различных учетных записях продавцов. край.

По словам Amazon, это важный вывод за пять месяцев глобальных репрессий, и мы уже не стесняемся объяснять, почему: представитель говорит нам, что эти шестьсот брендов были намеренно, часто и значительно запрещены за нарушение политик Amazon, особенно тех, которые связаны с ненадлежащим использованием. Рассмотрение.

В Южно-Китайская утренняя газета Я упоминал цифры ранеесо ссылкой на интервью с вице-президентом Amazon Asia на государственном телевидении.

Кампания Amazon началась на фоне Отчеты Журнал “Уолл Стрит Николь Нгуен О том, как такие компании, как RavPower, предлагали подарочные карты в обмен на отзывы.

После истории с моим фальшивым обзором, списки оригинального бренда электроники RAVPower от Amazon исчезли. Компания предлагала подарочные карты на 35 долларов за отзывы о продукте, продаваемом непосредственно самим Amazon. RAVPower выступила в качестве оптового продавца в этом списке.https://t.co/6nazZZ5Wtb pic.twitter.com/znp9u48YHV – Ник Нгуен (@nicnguyen) 16 июня 2021 г.

Я тоже собирал такие карты. Амазонка Запретить практику стимулирующих отзывов В 2016 году, но это непростой бизнес: некоторые из этих шоу привлекательны как программа VIP-прослушиваний или как расширенная гарантия. Другие компании предлагают стимулы только после того, как вы оставите плохой отзыв – они дадут вам бесплатный продукт или предложат «возврат» за бесплатные деньги без возврата, если вы удалите свой отрицательный отзыв.

Сегодня Amazon Prime Day. покорная просьба: Если вы получаете какие-либо вставные карточки в свои новые покупки (они не должны выглядеть подозрительно), пришлите мне их фотографии по адресу [email protected], чтобы я написал историю. pic.twitter.com/7337ookNPp – Шон Холлистер (@ StarFire2258) 22 июня 2021 г.

Запрещенные бренды просачиваются

Неясно, какие еще китайские бренды могут быть включены в последнюю кампанию Amazon – и весьма вероятно, что некоторые из их продуктов ускользнут из сети Amazon. Хотя Aukey была одной из первых известных компаний, которую запретили в мае, компания по-прежнему продавала наушники под своим суббрендом. По состоянию на июль, и вы можете резидент Купить пара из них Сегодня на Amazon. Я также нашел Choetech. Беспроводная зарядная панель, А также RavPower. Аккумулятор. Мы попросили Amazon объяснить свою политику в отношении уклонения от запретов, и мы расскажем вам то, что слышим.

В начале июля материнская компания Shenzhen Youkeshu Technology (более известная как YKS) сообщила, что Amazon закрыла 340 интернет-магазинов YKS и заморозила активы на сумму более 20 миллионов долларов. в соответствии с Южно-Китайская утренняя газета. В сообщении YKS описывается как один из крупнейших китайских ритейлеров на платформе.

Вот полное заявление Amazon: