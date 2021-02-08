Amazon и Cadillac набирают очки с рекламой Super Bowl

НЬЮ-ЙОРК (Associated Press) – Во время Суперкубка этого года пираты Тампа-Бэй были лучшими на поле. В самый громкий вечер объявления были и взлеты, и падения. В целом, рекламная группа Суперкубка в этом году сосредоточилась на легком юморе, ищущем развлечения и связи. Но это сделало несколько объявлений с другим подходом еще более заметными. Реклама Майкла Б. Джордана от Amazon и обновления Эдварда Руки-ножницы из Cadillac были хитом, в то время как сложные рекламные объявления, такие как Michelob Ultra Organic Seltzer, не достигли цели.

Amazon

В рекламе Amazon изображена женщина, которая воображает, что ее новая Алекса появится в образе Майкла Б. Джордана. Когда его просят выключить свет, он снимает рубашку и читает ей книгу в пенной ванне, и все это к огорчению ее несчастного мужа. Веселая реклама отражала тревогу, вызванную тем, что вы застряли дома во время пандемии, и добавляла разнообразия вечера двумя черными нитками в рекламе.

Anheuser-Busch

На сайте брендинга Anheuser-Busch показаны типичные до пандемии сцены, в которых люди пьют пиво – кухарки, оркестры, обитатели кают и незнакомцы в баре аэропорта – и напоминают людям, что они ждут с нетерпением этого снова. Голос за кадром говорит: «Итак, когда мы вернемся, давайте помнить, что речь не идет о пиве». «Речь идет о том, чтобы сказать простую человеческую правду. Мы нужны друг другу». Рекламе удалось без стресса передать ностальгию людей по предпандемическим временам.

Бутоны Лимонад Зельцеровский Светлый

Используйте светлые бутоны лимона как метафору всего, что пошло не так в 2020 году, чтобы представить новый лимонад Зельцера. В забавной обстановке проливные дожди лимонов портят свадьбы, отменяют рейсы, мешают домашним стрижкам, картонные вырезки портят бейсбольное поле и вызывают массовые беспорядки. Ему удается передать дух времени, заимствуя юмор, который напрямую связан с продуктом.

Кадиллак

Тимоти Шаламе так же совершенен, как Эдгар, сын Эдварда Руки-ножницы, в объявлении Cadillac о ее новом Lyriq. У Эдгара проблемы с унаследованными руками-ножницами, когда он выгружает футбольный мяч и перерезает провод автобусной остановки. Печально играет в автомобильный симулятор виртуальной реальности. Мать Эдгара, Вайнона Райдер, возвращаясь к своей роли в фильме 1990 года, дарит ему Cadillac Lyric. смысл? Функция «супер круиз без рук» позволяет вам управлять автомобилем с минимальным ручным управлением.

На платформе Dash

Для первой в истории рекламы Суперкубка DoorDash сильно повлиял на ностальгию, наняв куклы «Улица Сезам», включая Cookie Monster и Big Bird, чтобы донести сообщение о том, что DoorDash может доставлять товары из местных магазинов, а не только из ресторана. Актер «Гамильтон» Дэвид Диггес придал рекламному ролику некоторый интерес, исполнив колоритную версию детской песни «People in Your Neighborhood», которая превратилась в рэп.

«Это отличный пример того, как реклама может эффективно сочетать развлечения для разных поколений с обменом информацией о товарах», – сказала Ким Уитлер, профессор маркетинга в Университете Вирджинии.

GM

В рекламе Game Day преобладал легкий юмор, и реклама GM была одним из лучших вариантов исполнения. Когда Уилл Феррелл обнаруживает, что количество электромобилей на душу населения в Норвегии превышает количество электромобилей в Соединенных Штатах, он отправляется в безумное путешествие по странам с певцом, актрисой и комиком Кенаном Томпсоном, чтобы показать, что новый аккумулятор GM для электромобилей скоро будет доступен для каждый.

карман

Хотя двухминутное стихотворение Гибба с известным певцом Брюсом Спрингстином в главной роли призвано найти общий язык, в нынешнем политическом климате неизбежна поляризация. Но поскольку большинство рекламодателей предпочитают избегать политики и сосредоточиться на легком юморе и ностальгии, лирическая реклама выделялась чем-то другим.

“Это место – приглашение к единству и надежде, – сказал Тим Калкинс, профессор маркетинга Северо-Западного университета. – В нем был проведен Суперкубок, полный света и забавной рекламы”.

M & M’s

В отличие от Jeep, M&M гораздо легче справлялся с одним и тем же посланием «вместе». Портфель M&M – идеальное извинение за бережливость, за то, что он назвал кого-то «Карен», или за несчастный случай на вечеринке, который выявил пол и другие современные ошибки. Дэн Леви из «Ручья Шитта» извиняется перед антропоморфными персонажами M&M, которые являются основой Суперкубка, и говорит, что обещает «не есть больше своих друзей».

совершить ошибку

Michelob Ultra Organic Зельтер

В рекламе органического зельтера Michelob Ultra было много знаменитостей – все они похожи друг на друга. Между тем, голос за кадром оказался с акцентом Кристофера Уокена, а не Кристофера Уокена. Сообщение в том, что продукт органический, но теряется в оживленной рекламе. Мишелуп, вероятно, надеялся заставить людей повторить просмотры онлайн со знаменитостями, но во время стремительного матча Суперкубка тщеславие приводило в замешательство.

Чудо Скотт-Щенок

У Скотта Миракл-Гро был хороший год, когда они стекались на задние дворы, чтобы гулять и обрабатывать свои сады в качестве эпидемического хобби. Создав первую в истории рекламу Суперкубка, Скотт хотел сохранить эту динамику, но переполненная реклама в конечном итоге отвлекала. В рекламе изображен не один человек, а шесть знаменитостей с разной степенью идентификации с задним двором – среди них Марта Стюарт, Карл Уизерс и Джон Траволта.

«Это довольно умно, но это еще один случай, который часто случается», – сказал Чарльз Тейлор, профессор маркетинга Университета Вилланова.