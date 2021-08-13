Amazon перестает претендовать на всесторонние игры

Фото : Анжела Вайс ( Getty Images )

Всего через месяц после того, как разработчик игры объявил о скандале с Amazon,слишком жестокий«Для сотрудников игрового отдела похоже, что гигант электронной коммерции отменил одно из этих правил. Во внутреннем электронном письме компании Отзыв BloombergСразу же после этого один из руководителей игрового бизнеса Amazon сказал сотрудникам, что он больше не будет диктовать им способ распространения или разработки своих личных проектов – политика, которая некоторое время беспокоила разработчиков.

«Эти правила изначально были установлены более десяти лет назад, когда у нас было гораздо меньше информации и опыта, чем сегодня», – написал Майк Фраззини, вице-президент Amazon Game Studios в электронном письме сотрудникам в четверг вечером. Он добавил, что в результате полисы были написаны «в большом масштабе».

Некоторые из этих старых политик появились в файле Поделиться в Twitter Автор: Джеймс Лю, геймдизайнер, которому в 2018 году предложили работу в Amazon Game Studios. Лю говорит, что он отказался от нее из-за тяжелых требований, связанных с играми, разработанными в качестве хобби в обычные часы работы – по этим первоначальным правилам разработчикам разрешалось только для создания игр, использующих инструменты создания. Игры поставляются с Amazon, и только если они доступны на платформах Amazon. Чтобы избежать потенциальной конкуренции, Amazon также проинструктировал, что над этими личными проектами можно работать только с другими сотрудниками Amazon, и что Amazon также потребуется предоставить какие-либо права на полученную в результате игру – с особым требованием «без лицензионных отчислений, во всем мире, полностью оплаченная, бессрочная, передаваемая лицензия “на все, что могут создать эти разработчики.

Конечно, Лю был не слишком доволен этими правилами, и он утверждал, что они стали причиной того, что в конечном итоге он отказался работать в Amazon. Между тем, игровое подразделение компании имеет продолжать бороться в поиске подходящей опоры на игровом рынке, при этом большая часть оригинальных игр будет прекращена или полностью отменена перед выпуском.

в отчетах деталь за последнее время Внутренний кризис Amazon Game Studios, дебютировавший в 2012 году, среди некоторых нынешних и бывших сотрудников. мел Даже эти неудачи За строгую внутреннюю культуру, основанную на правилах, которую Amazon применяет к своим сотрудникам на уровне компании. Надеюсь, это последнее изменение правил – знак того, что производители игр, работающие под управлением Amazon, ждут, что в будущем они появятся лучше.

G / O Media может получить комиссию

Мы связались с Amazon по поводу электронного письма. Этот пост будет обновлен когда мы слышим ответ.