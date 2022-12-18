Amazon поддерживает и публикует новый Tomb Raider с Crystal Dynamics

Amazon Games подписала соглашение с Crystal Dynamics о поддержке разработки и публикации следующей крупной игры Tomb Raider, которая будет построена на Unreal Engine 5.

Компании объявили о партнерстве сегодня, 15 декабря, заявив, что они «достигли соглашения, в соответствии с которым Crystal Dynamics разработает новую мультиплатформенную игру Tomb Raider, а Amazon Games обеспечит полную поддержку и публикацию игры по всему миру».

Рассматриваемая игра представляет собой игру Tomb Raider следующего поколения, анонсированную в апреле 2022 года. Crystal Dynamics, которая была приобретена Embracer Group в августе, отметила, что это приобретение позволило заключить более нетрадиционные издательские соглашения, такие как сделка с Amazon.

«После приобретения Embracer у Crystal Dynamics появилась исключительная возможность пересмотреть отношения с издательством Tomb Raider, — сказал президент Crystal Dynamics Скот Амос.

«Трансформация — это то, что мы ищем, и с Amazon Games мы нашли команду, которая разделяет наше творческое видение, амбиции и ценности мира Лары Крофт в различных возможностях. переписывать и сотрудничать в разработке, и мы стремимся вместе проложить этот новый путь, начиная с создания самой большой и лучшей игры Tomb Raider».

Также было опубликовано относительно расплывчатое описание новой игры, хотя в основном оно соответствует тому, что игроки могут ожидать от следующей игры Crystal Dynamics. Новая игра Tomb Raider, у которой пока нет названия, представляет собой приключение для одного игрока, основанное на повествовании, которое продолжает историю Лары Крофт из серии Tomb Raider.

Каждый обзор IGN Tomb Raider когда-либо

Он включает в себя все элементы, которые сделали Tomb Raider одной из самых почитаемых игровых франшиз, предоставляя игрокам возможность управлять уверенной в себе, многомерной героиней Ларой Крофт в среде, которая вознаграждает творческие исследования и исследования, с ошеломляющими головоломками, которые нужно решить, и разнообразием. врагов, с которыми нужно столкнуться и победить.

«Crystal Dynamics опирается на мощную и передовую технологию Unreal Engine 5, чтобы вывести повествование на новый уровень в самой крупной и обширной игре Tomb Raider. Игра в настоящее время находится в разработке, и дополнительные подробности будут объявлены на Поздняя дата.»

Мало что было сказано об игре, и, учитывая, что она все еще находится на ранней стадии разработки, вероятно, пройдет немного больше времени, прежде чем Crystal Dynamics, Embracer или Amazon Games будут более вовлечены.

В нашем обзоре предыдущей игры с оценкой 9/10 IGN сказал: «Shadow of the Tomb Raider представляет собой солидный финал оригинальной трилогии Лары Крофт».

Райан Динсдейл — независимый журналист IGN и исполняющий обязанности редактора новостей Великобритании. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.