Amazon так хочет, чтобы мы перестали разговаривать с Alexa

Амазонка Он хочет, чтобы мы все перестали так много разговаривать с голосовым помощником Alexa и продолжили жить своей жизнью.
«Вас может удивить то, что Amazon хочет, чтобы вы меньше разговаривали с Alexa», – сказал Том Тейлор, старший вице-президент Alexa.
«Мы считаем, что будущее потребительских технологий – это окружающий интеллект, который использует искусственный интеллект для объединения интеллектуальных устройств и сервисов», – сказал Тейлор на технической конференции Web Summit в Лиссабоне. «Это не просто больше подключенных устройств. Речь идет о добавлении интеллекта во всю систему, чтобы сделать устройства лучше».
Все технологические гиганты пытаются улучшить своих помощников ИИ, чтобы они могли предвидеть, чего хотят люди и когда они этого хотят.
«Он есть, когда вам это нужно, и он возвращается в фоновый режим, когда вы этого не делаете», – сказал Тейлор, имея в виду будущую версию Alexa. Фактически, он сказал, что это будет «следующий большой скачок вперед» для технологий как внутри, так и за пределами дома.
«В конечном итоге это означает, что вы будете меньше тянуться к телефону и меньше разговаривать с Alexa», – добавил Тейлор. «Это означает, что вы тратите больше времени на поиски мира и людей в нем».
Amazon уже представила подпрограммы Alexa, которые позволяют людям программировать Echo и другие устройства с поддержкой Alexa для выполнения определенных действий в определенное время. Например, выключайте термостат, когда все выходят из дома, или включайте местные новости, когда срабатывает будильник утром.
Эти действия также могут быть вызваны звуками, такими как плач ребенка, и, по словам Тейлора, Amazon предлагает другие стимулы, в том числе визуальные. В сентябре Amazon представила индивидуальные оповещения о событиях Ring, которые можно использовать, например, для открытия двери гаража при прибытии посылки.
«Обладая таким интеллектом вокруг вас, вам не нужно все чаще просить Алексу выполнять эти задачи у вас дома», – сказал он.
Amazon ожидает, что в будущем появится много разных помощников по ИИ, которые будут играть разные роли в разных контекстах. По словам Тейлора, все большее число автомобильных компаний и розничных продавцов будут использовать инструменты Amazon для разработки умных помощников.
Когда семь лет назад Amazon представила Alexa, она смогла выполнять 13 относительно простых задач, таких как воспроизведение музыки. По словам Тейлора, сегодня существует более 130 000 навыков Alexa, добавив, что люди взаимодействуют с Alexa миллиарды раз в неделю.
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