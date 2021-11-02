Amazon так хочет, чтобы мы перестали разговаривать с Alexa

Амазонка Он хочет, чтобы мы все перестали так много разговаривать с голосовым помощником Alexa и продолжили жить своей жизнью.

«Вас может удивить то, что Amazon хочет, чтобы вы меньше разговаривали с Alexa», – сказал Том Тейлор, старший вице-президент Alexa.

«Мы считаем, что будущее потребительских технологий – это окружающий интеллект, который использует искусственный интеллект для объединения интеллектуальных устройств и сервисов», – сказал Тейлор на технической конференции Web Summit в Лиссабоне. «Это не просто больше подключенных устройств. Речь идет о добавлении интеллекта во всю систему, чтобы сделать устройства лучше».

Все технологические гиганты пытаются улучшить своих помощников ИИ, чтобы они могли предвидеть, чего хотят люди и когда они этого хотят.

«Он есть, когда вам это нужно, и он возвращается в фоновый режим, когда вы этого не делаете», – сказал Тейлор, имея в виду будущую версию Alexa. Фактически, он сказал, что это будет «следующий большой скачок вперед» для технологий как внутри, так и за пределами дома.

«В конечном итоге это означает, что вы будете меньше тянуться к телефону и меньше разговаривать с Alexa», – добавил Тейлор. «Это означает, что вы тратите больше времени на поиски мира и людей в нем».