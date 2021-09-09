Amazon Fire TV Omni и 4-Series TV стартуют в октябре по цене 370 долларов.

Omni Amazon Fire сериал
Амазонка
Амазонка В четверг анонсированы первые брендовые телевизоры.
Будет две версии – высококачественная серия Amazon Fire TV Omni и более доступная серия Amazon Fire TV 4, каждая из которых будет доступна в разных размерах. Они поступят в продажу в октябре по цене от 369,99 до 1099,99 долларов.
На данный момент Amazon продала потоковые чипы, которые подключаются к телевизорам, и работала с другими производителями, такими как Toshiba и Insignia в США, над созданием телевизоров с собственным интерфейсом Amazon Fire, который обеспечивает голосовое управление и легкий доступ к видео и видео Amazon Prime. другие потоковые сервисы.
Он любит конкурентов Общее А также браузер гугл Я пошел по тому же пути с плагинами и сторонними производителями.
Но Amazon первой запустила собственный телевизор.
Компания вкратце заявила CNBC, что хочет создать свой собственный пакет, чтобы лучше интегрировать Fire TV с голосовым управлением Alexa. Этот шаг также дает Amazon возможность устанавливать свои собственные цены, что означает, что он может победить своих конкурентов так же, как планшеты Fire, которые продаются за небольшую часть цены Яблоко’iPad.
Кроме того, он может управлять работой, чтобы дать пользователям возможность «без лишних хлопот» настроить. Откройте коробку, включите телевизор, и если вы ранее подключили любое устройство Amazon к Wi-Fi, оно автоматически подключится к вашей домашней сети.
Amazon заявила, что в конце этого года предложит обновление, которое позволит клиентам управлять умными устройствами в своих домах, такими как освещение, камеры и термостаты, с помощью программной панели, которая появляется на их телевизорах.
Телевизоры будут продаваться на Amazon и через Best Buy. Все они поддерживают видео 4K.
Вот что вам нужно знать о двух версиях.
Omni Amazon Fire сериал
Omni Amazon Fire сериал
Амазонка
Высококачественная серия Amazon Fire TV Omni будет поставляться в пяти размерах: 43 дюйма (409,99 долларов США), 50 дюймов (509,99 долларов США), 55 дюймов (559,99 долларов США), 65 дюймов (829,99 долларов США) и 75 дюймов (1099,99 долларов США).
Нравится $ 120 Fire TV Cube, вы можете поговорить с телевизором, не используя пульт, и попросить его воспроизвести любое телешоу или фильм, начать воспроизведение музыки, узнать погоду, управлять своим умным домом, отображать камеры умного дома на экране во время просмотра телевизора и многое другое. Вы можете разговаривать с телевизором из другого конца комнаты, так же как вы можете разговаривать со своими умными динамиками Amazon Echo. Внизу экрана есть переключатель микрофона, который позволяет выключить микрофон. И вы можете добавить веб-камеру для видеозвонков, включая новую поддержку Zoom-звонков.
Серия Fire TV Omni также поддерживает звук Dolby Digital Plus для высококачественных громкоговорителей объемного звука, которые вы, возможно, уже имеете дома. Серии Omni и 4 могут автоматически обнаруживать динамики Echo в вашем доме и позволяют использовать их в качестве стереодинамиков или объемного звука телевизора.
65- и 75-дюймовые версии обеспечивают лучшее качество изображения среди новых телевизоров Amazon с поддержкой Dolby Vision HDR для более ярких и ярких цветов.
Amazon Fire TV 4-й серии
Amazon Fire TV 4-й серии
Амазонка
Телевизоры Amazon Fire TV 4 будут доступны в вариантах с диагональю 43 дюйма (369,99 долларов США), 50 дюймов (469,99 долларов США) и 55 дюймов (519,99 долларов США).
У них большие рамки по краям, чем у Omni TV, поэтому они могут выглядеть не так современно, как более дорогие модели, и вы не можете добавить веб-камеру для видеозвонков.
Телевизоры Series 4 действительно интегрируются с Alexa, но только если вы нажмете кнопку Alexa на голосовом пульте дистанционного управления – вы не сможете позвонить через всю комнату, чтобы поговорить с телевизором, как в случае с Omni Series, но вы все равно можете попросить Alexa поиграть снимает определенные телешоу и многое другое или спрашивает у них такие вещи, как спортивные результаты и погоду, как если бы вы делали это с любым устройством Fire TV.
Хотя телевизоры Series 4 поддерживают стандарты высокого динамического диапазона, такие как HLG и HDR10, для повышения четкости более ярких и ярких сцен, ни один из них не предлагает поддержку Dolby Vision, как телевизоры серии Omni высокого класса.