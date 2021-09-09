Amazon Fire TV Omni и 4-Series TV стартуют в октябре по цене 370 долларов.

Амазонка В четверг анонсированы первые брендовые телевизоры.

Будет две версии – высококачественная серия Amazon Fire TV Omni и более доступная серия Amazon Fire TV 4, каждая из которых будет доступна в разных размерах. Они поступят в продажу в октябре по цене от 369,99 до 1099,99 долларов.

На данный момент Amazon продала потоковые чипы, которые подключаются к телевизорам, и работала с другими производителями, такими как Toshiba и Insignia в США, над созданием телевизоров с собственным интерфейсом Amazon Fire, который обеспечивает голосовое управление и легкий доступ к видео и видео Amazon Prime. другие потоковые сервисы.

Он любит конкурентов Общее А также браузер гугл Я пошел по тому же пути с плагинами и сторонними производителями.

Но Amazon первой запустила собственный телевизор.

Компания вкратце заявила CNBC, что хочет создать свой собственный пакет, чтобы лучше интегрировать Fire TV с голосовым управлением Alexa. Этот шаг также дает Amazon возможность устанавливать свои собственные цены, что означает, что он может победить своих конкурентов так же, как планшеты Fire, которые продаются за небольшую часть цены Яблоко’iPad.

Кроме того, он может управлять работой, чтобы дать пользователям возможность «без лишних хлопот» настроить. Откройте коробку, включите телевизор, и если вы ранее подключили любое устройство Amazon к Wi-Fi, оно автоматически подключится к вашей домашней сети.

Amazon заявила, что в конце этого года предложит обновление, которое позволит клиентам управлять умными устройствами в своих домах, такими как освещение, камеры и термостаты, с помощью программной панели, которая появляется на их телевизорах.

Телевизоры будут продаваться на Amazon и через Best Buy. Все они поддерживают видео 4K.

Вот что вам нужно знать о двух версиях.