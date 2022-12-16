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Amazon Games опубликует новую игру Tomb Raider для нескольких платформ

16 декабря, 2022
Artem Sokolov

Амазонские игры Опубликую на следующий день Расхититель гробниц Игра разработана кристаллодинамикакомпания объявить. Он будет доступен для многих платформ и обещает стать «самым большим и масштабным». Расхититель гробниц игра до сих пор».

Или нет объявить В новом апреле Расхититель гробниц Игра построена на Unreal Engine 5 и направлена ​​​​на то, чтобы «расширить границы разрешения и обеспечить высококачественные кинематографические визуальные эффекты». работа / риск Опыт, которого заслуживают фанаты». Расхититель гробниц Генеральный директор франшизы Даллас Дикинсон.

Вот еще некоторые подробности из сегодняшнего объявления:

Amazon Games и Crystal Dynamics сегодня объявили о достижении соглашения, согласно которому Crystal Dynamics разработает новую кроссплатформенную платформу. Расхититель гробниц название, так как Amazon Games обеспечивает полную поддержку и публикует игру по всему миру.

Новый, еще не названный Расхититель гробниц Игра представляет собой однопользовательское приключение, основанное на повествовании, которое продолжает историю Лары Крофт. Расхититель гробниц серии. Включает в себя все элементы, которые были созданы Расхититель гробниц Одна из самых почитаемых франшиз в играх, в которой игроки управляют уверенной в себе межпространственной героиней Ларой Крофт в среде, которая вознаграждает исследования и творческий поиск пути, с головоломными головоломками, которые нужно решить, и множеством врагов, с которыми нужно столкнуться и победить. Crystal Dynamics опирается на мощную и передовую технологию Unreal Engine 5, чтобы вывести повествование на новый уровень в самом большом и масштабном формате. Расхититель гробниц Игра до сих пор. Название в настоящее время находится в разработке, и дополнительные подробности будут объявлены позже.

«Расхититель гробниц — одна из самых популярных интеллектуальных игр в истории развлечений», — сказал Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games. «Amazon Games стремится предлагать игрокам игры высочайшего качества от лучших разработчиков для различных платформ и жанров, и мы гордимся возможностью работать с этим разработчиком и франчайзи. Наша команда очень рада сотрудничеству с талантливой и дальновидной командой Crystal Dynamics, чтобы представить следующую главу саги о Ларе Крофт игрокам по всему миру».

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Глава студии Crystal Dynamics Скотт Амос добавил: «После приобретения Embracer у Crystal Dynamics появилась исключительная возможность пересмотреть отношения с издательством. Расхититель гробниц. Изменения — это то, что мы ищем, и с Amazon Games мы нашли команду, которая разделяет наше творческое видение, амбиции и ценности для вселенной Лары Крофт во всем диапазоне возможностей. Они имеют уникальную возможность переосмыслить то, что такое сотрудничество в области публикации и разработки, и мы стремимся вместе проложить этот новый путь, начиная с создания большего и лучшего Расхититель гробниц Игра еще! «

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