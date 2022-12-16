Amazon Games опубликует новую игру Tomb Raider для нескольких платформ

Амазонские игры Опубликую на следующий день Расхититель гробниц Игра разработана кристаллодинамикакомпания объявить. Он будет доступен для многих платформ и обещает стать «самым большим и масштабным». Расхититель гробниц игра до сих пор».

Или нет объявить В новом апреле Расхититель гробниц Игра построена на Unreal Engine 5 и направлена ​​​​на то, чтобы «расширить границы разрешения и обеспечить высококачественные кинематографические визуальные эффекты». работа / риск Опыт, которого заслуживают фанаты». Расхититель гробниц Генеральный директор франшизы Даллас Дикинсон.

Вот еще некоторые подробности из сегодняшнего объявления:

Amazon Games и Crystal Dynamics сегодня объявили о достижении соглашения, согласно которому Crystal Dynamics разработает новую кроссплатформенную платформу. Расхититель гробниц название, так как Amazon Games обеспечивает полную поддержку и публикует игру по всему миру. Новый, еще не названный Расхититель гробниц Игра представляет собой однопользовательское приключение, основанное на повествовании, которое продолжает историю Лары Крофт. Расхититель гробниц серии. Включает в себя все элементы, которые были созданы Расхититель гробниц Одна из самых почитаемых франшиз в играх, в которой игроки управляют уверенной в себе межпространственной героиней Ларой Крофт в среде, которая вознаграждает исследования и творческий поиск пути, с головоломными головоломками, которые нужно решить, и множеством врагов, с которыми нужно столкнуться и победить. Crystal Dynamics опирается на мощную и передовую технологию Unreal Engine 5, чтобы вывести повествование на новый уровень в самом большом и масштабном формате. Расхититель гробниц Игра до сих пор. Название в настоящее время находится в разработке, и дополнительные подробности будут объявлены позже.

«Расхититель гробниц — одна из самых популярных интеллектуальных игр в истории развлечений», — сказал Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games. «Amazon Games стремится предлагать игрокам игры высочайшего качества от лучших разработчиков для различных платформ и жанров, и мы гордимся возможностью работать с этим разработчиком и франчайзи. Наша команда очень рада сотрудничеству с талантливой и дальновидной командой Crystal Dynamics, чтобы представить следующую главу саги о Ларе Крофт игрокам по всему миру».

Глава студии Crystal Dynamics Скотт Амос добавил: «После приобретения Embracer у Crystal Dynamics появилась исключительная возможность пересмотреть отношения с издательством. Расхититель гробниц. Изменения — это то, что мы ищем, и с Amazon Games мы нашли команду, которая разделяет наше творческое видение, амбиции и ценности для вселенной Лары Крофт во всем диапазоне возможностей. Они имеют уникальную возможность переосмыслить то, что такое сотрудничество в области публикации и разработки, и мы стремимся вместе проложить этот новый путь, начиная с создания большего и лучшего Расхититель гробниц Игра еще! «