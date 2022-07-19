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Amazon Prime Video наконец-то получает столь необходимый редизайн

19 июля, 2022
Artem Sokolov
Увеличить / Это новый взгляд на Amazon Prime Video.

Амазонка

Амазон Прайм Видео У него может быть привлекательное ценностное предложение и несколько отличных оригинальных сериалов для просмотра, но его интерфейс всегда был отвратительным по сравнению с тем, что предлагают конкуренты. Нынешняя ситуация, безусловно, такова, какая она есть, отчасти потому, что делу, которое мы используем сейчас, уже десять лет, плюс-минус. Но она не была привлекательной даже в то время.

К счастью, спустя долгое время Amazon пересматривает весь дизайн Amazon Prime Video. Обновленный интерфейс станет доступен пользователям на этой неделе.

На первый взгляд, редизайн заключается в обновлении внешнего вида и приближении опыта к тому, что вы получаете практически с любым другим потоковым сервисом. Но он также устраняет одну из самых больших жалоб пользователей, которая касается не только внешнего вида: он предлагает более элегантный способ увидеть, какие видео доступны бесплатно подписчикам Prime, а за какие нужно платить по запросу.

Контент, доступный как часть Prime, отмечен тонкой синей галочкой в ​​левом нижнем углу основного изображения. Если требуются дополнительные расходы, вместо них появится значок оранжевой корзины.

Новый внешний вид будет знаком всем, кто в последнее время пользовался Netflix, Peacock или другими популярными потоковыми сервисами: это серия категорий с вертикальной прокруткой, каждая из которых представляет собой список шоу и фильмов с горизонтальной прокруткой.

Основная панель навигации перемещена в левую часть экрана, что обеспечивает легкий доступ при прокрутке. Раньше его приклеивали сверху. Пункты меню включают «Поиск», «Главная», «Магазин», «Прямая трансляция», «Бесплатно» и «Мои материалы». Попадание в любую из них также может привести к подкатегориям.

согласно с разнообразный И крайAmazon работала над редизайном последние 18 месяцев. Время не могло быть лучше: компания 1 миллиард долларов Властелин колец Телепрограмма Премьера состоится в сентябре, как и новое футбольное расписание по четвергам. Этот контент, наряду с редизайном, может помочь Amazon Prime Video вновь обрести интерес к сцене потокового видео, поскольку Netflix, Disney+ и HBO Max, как правило, привлекают больше репостов.

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На этой неделе обновленный интерфейс появится на Android, популярных платформах потокового телевидения, таких как Roku, Apple TV и, конечно же, Amazon Fire TV. Интернет и iOS выйдут в ближайшие несколько месяцев.

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