Amazon Prime Video наконец-то получает столь необходимый редизайн

Амазон Прайм Видео У него может быть привлекательное ценностное предложение и несколько отличных оригинальных сериалов для просмотра, но его интерфейс всегда был отвратительным по сравнению с тем, что предлагают конкуренты. Нынешняя ситуация, безусловно, такова, какая она есть, отчасти потому, что делу, которое мы используем сейчас, уже десять лет, плюс-минус. Но она не была привлекательной даже в то время.

К счастью, спустя долгое время Amazon пересматривает весь дизайн Amazon Prime Video. Обновленный интерфейс станет доступен пользователям на этой неделе.

На первый взгляд, редизайн заключается в обновлении внешнего вида и приближении опыта к тому, что вы получаете практически с любым другим потоковым сервисом. Но он также устраняет одну из самых больших жалоб пользователей, которая касается не только внешнего вида: он предлагает более элегантный способ увидеть, какие видео доступны бесплатно подписчикам Prime, а за какие нужно платить по запросу.

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Контент, доступный как часть Prime, отмечен тонкой синей галочкой в ​​левом нижнем углу основного изображения. Если требуются дополнительные расходы, вместо них появится значок оранжевой корзины.

Новый внешний вид будет знаком всем, кто в последнее время пользовался Netflix, Peacock или другими популярными потоковыми сервисами: это серия категорий с вертикальной прокруткой, каждая из которых представляет собой список шоу и фильмов с горизонтальной прокруткой.

Основная панель навигации перемещена в левую часть экрана, что обеспечивает легкий доступ при прокрутке. Раньше его приклеивали сверху. Пункты меню включают «Поиск», «Главная», «Магазин», «Прямая трансляция», «Бесплатно» и «Мои материалы». Попадание в любую из них также может привести к подкатегориям.

согласно с разнообразный И крайAmazon работала над редизайном последние 18 месяцев. Время не могло быть лучше: компания 1 миллиард долларов Властелин колец Телепрограмма Премьера состоится в сентябре, как и новое футбольное расписание по четвергам. Этот контент, наряду с редизайном, может помочь Amazon Prime Video вновь обрести интерес к сцене потокового видео, поскольку Netflix, Disney+ и HBO Max, как правило, привлекают больше репостов.

На этой неделе обновленный интерфейс появится на Android, популярных платформах потокового телевидения, таких как Roku, Apple TV и, конечно же, Amazon Fire TV. Интернет и iOS выйдут в ближайшие несколько месяцев.