AMC + «Город шпионов» может стать испытанием 007 для Доминика Купера | Роб Томас

Они неохотно возвращают Скотта, чтобы облегчить бегство немецкого ученого-ядерщика по имени Бетховен, который вместе со своей семьей хочет переправить секреты на Запад. Но раскол провалился, Бетховен и его семья погибли, и Скотт полон решимости наверстать упущенное, выяснив, кто раскрывает секреты русским.

[A controlling relationship goes high-tech in HBO Max’s ‘Made for Love’]

В послевоенном Берлине, разделенном между англичанами, французами, американцами и русскими, Скотт должен перемещаться по городу, полному тайн и подозрений, которые даже его предполагаемые союзники скрывают скрытые цели. В их числе Роман Портель в роли французского агента, пытающегося выследить бывшего немецкого офицера, убившего ее мужа во время Второй мировой войны, и Иона Ваукалек в роли уставшего фотографа, который, кажется, знает всех в городе.