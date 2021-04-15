AMC + «Город шпионов» может стать испытанием 007 для Доминика Купера | Роб Томас

Они неохотно возвращают Скотта, чтобы облегчить бегство немецкого ученого-ядерщика по имени Бетховен, который вместе со своей семьей хочет переправить секреты на Запад. Но раскол провалился, Бетховен и его семья погибли, и Скотт полон решимости наверстать упущенное, выяснив, кто раскрывает секреты русским.
[A controlling relationship goes high-tech in HBO Max’s ‘Made for Love’]
В послевоенном Берлине, разделенном между англичанами, французами, американцами и русскими, Скотт должен перемещаться по городу, полному тайн и подозрений, которые даже его предполагаемые союзники скрывают скрытые цели. В их числе Роман Портель в роли французского агента, пытающегося выследить бывшего немецкого офицера, убившего ее мужа во время Второй мировой войны, и Иона Ваукалек в роли уставшего фотографа, который, кажется, знает всех в городе.
Создатель Уильям Бойд (который, случайно, также написал роман Бонда «Соло») создал для Скотта сложную сеть интриг, которую нужно распутать, хотя я иногда зря тратил время, пытаясь не отставать от тех, кто был прошлым. После того, как Прага была заменена Берлином, в галерее есть несколько замечательных и увлекательных мест, которые вызывают ассоциации с гобеленом послевоенной Европы. Надеюсь, Филдинг Скотт вернется за новыми приключениями в будущих сезонах – если Купер не будет слишком занят игрой Бонда в фильмах.
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