AMC+ и Prime Video между покупателями драмы Дэвида Теннанта «Литвиненко» – Крайний срок

ITVX и Viaplay — четыре партнера Литвиненко, в котором Дэвид Теннант сыграет обреченного русского диссидента, до выхода был продан в 80 странах. AMC + и Sundance Now приобрели права в США, а Prime Video приобрела Канаду у дистрибьютора ITV Studios.

Сценарий написал известный сценарист Джордж Кей (Люпен, преступник), программное обеспечение также было продано M6 во Франции, ProSiebenSat.1 в Германии, Sky Italia, Seven Network в Австралии, TVNZ в Новой Зеландии и Now TV в Гонконге. Viacom18 приобрела права на индийский субконтинент, а BookMyShow будет владеть правами на TVoD в Индии через платформу BookMyShow Stream. В другом месте M-Net заключила панафриканскую сделку.

Первоначальными уполномоченными были британский потоковый сервис ITVX и Viaplay для стран Северной Европы, Нидерландов, Польши и стран Балтии.

Сценарий написал известный сценарист Джордж Кей (Люпен, преступник) и произведен Патриком Спенсом, ITV Studios, Tiger Aspect Productions, Литвиненко В нем рассказывается история Александра Литвиненко, бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России и КГБ, смерть которого в результате отравления полонием в ноябре 2006 года привела к одному из самых сложных и опасных расследований в истории столичной полиции.

В нем рассказывается об офицерах Скотланд-Ярда, которые десять лет работали над тем, чтобы доказать, кто несет ответственность, а также рассказывается о храброй жене Литвиненко Марине (Маргарита Левива), которая неустанно боролась, чтобы убедить британское правительство публично назвать имена убийц ее мужа и признать роль русских. состояние в его смерти.

Джим Филд Смит (англ.Преступники ищут правду) является режиссером вместе с Патриком Спенсом, исполнительным продюсером ITV Studios, Жозефиной Запатой Женетай в той же роли для Viaplay, Люси Бедфорд EPing для Tiger Aspect Productions (Точка зрения, хорошая больница кармы), наедине с Кеем, Филдом Смитом и Теннантом. Ричард Кербедж, сопродюсер Livedrop Media (Охота на убийц из КГБ, разоблачение джихадиста Джона: анатомия террориста) И Крис Мэй — продюсер.

Мама папа

В других новостях ITV Studios этим утром на Mipcom, в формате реалити-знакомств HBO Max. Мама, твой папа Она получила свои первые международные заказы. Организация сделок на первый сезон шоу, которое парта Режиссер шоу Грег Дэниелс и его дочь Хейли получили права на ITV в Великобритании, TV4 в Швеции и Nine Network в Австралии после приобретения международных прав через ITV America и ITV Studios Global Creative Network.

Британский бренд ITV Studios Lifted Entertainment стоит за британской версией, в то время как ITV Studios Australia и ITV Studios производят остальные. Австралийская версия выходит в этом году, а британская и шведская — в следующем.

ITV Studios заявила, что вскоре вещательные компании или платформы объявят еще о шести региональных сделках, которые им обойдутся.

Мама, твой папа Это следует за группой родителей-одиночек, которым их дети-подростки предлагают второй шанс на любовь. Они вместе переезжают в дом, не подозревая, что их взрослые дети находятся прямо через дорогу и живут во втором доме, наблюдая за каждым их шагом через скрытые камеры и жонглируя их встречами.

«Мы очень рады Мама, твой папа. Рост до десяти территорий за несколько месяцев является исключительным. Благодаря этому замечательному формату знакомств, который распространяется так быстро, мы уверены, что многие зрители по всему миру скоро его примут».

В Соединенных Штатах, где формат называется Мама, твой папасозданный ITV Entertainment совместно с Rombola Entertainment.