AMD RDNA 3 Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ Дискретное ядро ​​дисплея Графические процессоры Next 3.2, APU получают DCN 3.1.4

3 графических процессора AMD RDNA, включая Navi 31, Navi 32 и Navi 33, а также интегрированную часть APU, перечислены в последнем патче для Linux.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 для DCN 3.2, RDNA 3 APU получает поддержку DCN 3.1.4
На данный момент в ассортименте указано четыре графических процессора AMD RDNA 3. Патчи Linux и репозиторий LLVN с открытым исходным кодом. Сюда входят Navi 31 «GFX1100», Navi 32 «GFX1102», Navi 33 «GFX1101» и GFX1103, который отображается как APU, поэтому используемая версия, вероятно, будет в будущей линейке APU Phoenix Point. Детали были собраны Коалакант мечта И похоже, у нас есть новая информация о том, какие версии DCN или Display Core Next будет поддерживать каждый чип при запуске.
Для дискретного набора графических процессоров RDNA 3, который включает в себя графические процессоры AMD Navi 31, Navi 32 и Navi 33, красная команда обновит текущий движок DCN 3.0 до нового движка DCN 3.2.1. С другой стороны, APU не использует ту же версию, что и семейство дискретных графических процессоров RDNA 3. Он имеет ту же цепочку, которая в настоящее время используется в текущей серии APU RDNA 2 «GFX1030» под названием серия DCN 3.1.4. AMD Sabrina APU использует движок DCN 3.1.6.
|GC IP-вер.
|GFX-идентификатор
|AMDGPU_FAMILY
|Пишет
|11.0.0
|gfx1100 (Navi31)
|AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)
|dGPU
|11.0.1
|gfx1103
|AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103)
|ВСУ
|11.0.2
|gfx1102 (Navi32)
|AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)
|dGPU
|11.0.3?
|gfx1101 (Navi33)?
|AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)?
|дГПУ?
Что касается функций, обе серии DCN 3.2 и DCN 3.1, похоже, поддерживают четыре выхода только для отображения. Это был стандарт для графических процессоров RDNA 2, и он будет сохранен и в линейке RDNA 3. Дополнительная информация показывает, что теперь есть поддержка MALL (доступ к памяти последнего уровня) или Infinity Cache для графических процессоров RDNA 3/GFX11, поэтому не ожидайте появления сборок Infinity Cache на APU Phoenix Point.
AMD APU Phoenix Point Ожидается, что он будет нести до 24 вычислительных блоков или вдвое больше ядер, чем текущие APU Rembrandt, так что это будет огромный скачок в графической производительности интегрированного чипа, с которым он будет конкурировать. Чипы Intel Meteor Lake Это упаковывает до 192 EU в мозаичном дизайне графического процессора. Тем временем AMD Ассортимент графических процессоров RDNA 3 Он обещает стать достойным конкурентом продуктам Ады Лавлейс следующего поколения от NVIDIA, которые, как ожидается, будут представлены в конце этого года.
|Графическая инженерия
|Кодовое имя графического процессора
|альтернативное имя
|общее машиностроение
|Режиссер
|GFX900
|Вега 10
|Глобальная сеть контактов 5.0
|RX ВЕГА / Радеон Про
|GFX902
|черная ворона
|Рэйвен Ридж / Пикассо
|Глобальная сеть контактов 5.0
|Райзен 2000/3000 (г/г)
|GFX904
|Вега 12
|Глобальная сеть контактов 5.0
|Вега Про 20 (Мак)
|GFX906
|Вега 20
|Глобальная сеть контактов 5.0
|Радеон VII / Радеон Про VII
|GFX908
|Арктур
|CDNA 1
|МИ100 .Инстинкт
|GFX90A
|Альдебаран
|CDNA 2
|МИ200 Инстинкт
|GFX909
|ворона 2
|Глобальная сеть контактов 5.0
|уточняется
|GFX909
|Ренуар
|Глобальная сеть контактов 5.0
|Райзен 4000 (В/В/Г)
|GFX1010
|Нави 10
|РНК 1
|RX 5700/5600 (М/ХТ)
|GFX1011
|Нави 12
|РНК 1
|PRO 5600M (MAC)
|(ГФС 1012)
|Нави 14
|РНК 1
|RX 5500 (М/ХТ)
|(GFX 1030)
|Нави 21
|Биг Нави / Сиенна Цихлид
|РНК 2
|Серия RX 6900/6800.
|(GFX1031)
|Нави 22
|камбала морская
|РНК 2
|RX 6700. серия
|GFX1032
|Нави 23
|Пещерная рыба Демегри
|РНК 2
|RX 6600. серия
|(GFX 1033)
|Нави 24
|бычок бежевый
|РНК 2
|Серия RX 6500/6400.
|(GFX 1033)
|Ван Гог
|эрит
|РНК 2
|поверхность пара
|(GFX 1036)
|Рафаэль
|РНК 2
|Райзен 7000?
|GFX1040
|Свет Ван Гога / Мендосино
|зеленые сардины?
|РНК 2
|Райзен 7000?
|GFX1100
|Нави 31
|Блум Бонито
|РНК 3
|Радеон РХ 7900?
|GFX1101
|Нави 33
|РНК 3
|Радеон РХ 7800?
|GFX1102
|Нави 32
|РНК 3
|Радеон РХ 7700?
|GFX1103
|Нави 3X
|Феникс Пойнт
|РНК 3
|APU Райзен 7000?
|(ГФС 1200)
|НАВИ 4X
|РНК 4
|Радеон РХ 8000?
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