AMD RDNA 3 Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ Дискретное ядро ​​дисплея Графические процессоры Next 3.2, APU получают DCN 3.1.4

3 графических процессора AMD RDNA, включая Navi 31, Navi 32 и Navi 33, а также интегрированную часть APU, перечислены в последнем патче для Linux.

AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 для DCN 3.2, RDNA 3 APU получает поддержку DCN 3.1.4

На данный момент в ассортименте указано четыре графических процессора AMD RDNA 3. Патчи Linux и репозиторий LLVN с открытым исходным кодом. Сюда входят Navi 31 «GFX1100», Navi 32 «GFX1102», Navi 33 «GFX1101» и GFX1103, который отображается как APU, поэтому используемая версия, вероятно, будет в будущей линейке APU Phoenix Point. Детали были собраны Коалакант мечта И похоже, у нас есть новая информация о том, какие версии DCN или Display Core Next будет поддерживать каждый чип при запуске.

Для дискретного набора графических процессоров RDNA 3, который включает в себя графические процессоры AMD Navi 31, Navi 32 и Navi 33, красная команда обновит текущий движок DCN 3.0 до нового движка DCN 3.2.1. С другой стороны, APU не использует ту же версию, что и семейство дискретных графических процессоров RDNA 3. Он имеет ту же цепочку, которая в настоящее время используется в текущей серии APU RDNA 2 «GFX1030» под названием серия DCN 3.1.4. AMD Sabrina APU использует движок DCN 3.1.6.

GC IP-вер. GFX-идентификатор AMDGPU_FAMILY Пишет 11.0.0 gfx1100 (Navi31) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.1 gfx1103 AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) ВСУ 11.0.2 gfx1102 (Navi32) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.3? gfx1101 (Navi33)? AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? дГПУ?

APU AMD GFX1103 RDNA 3 был замечен в недавно исправленном Linux с движком DCN 3.1.4. (Изображение предоставлено: латимерия-мечта)

Что касается функций, обе серии DCN 3.2 и DCN 3.1, похоже, поддерживают четыре выхода только для отображения. Это был стандарт для графических процессоров RDNA 2, и он будет сохранен и в линейке RDNA 3. Дополнительная информация показывает, что теперь есть поддержка MALL (доступ к памяти последнего уровня) или Infinity Cache для графических процессоров RDNA 3/GFX11, поэтому не ожидайте появления сборок Infinity Cache на APU Phoenix Point.

AMD APU Phoenix Point Ожидается, что он будет нести до 24 вычислительных блоков или вдвое больше ядер, чем текущие APU Rembrandt, так что это будет огромный скачок в графической производительности интегрированного чипа, с которым он будет конкурировать. Чипы Intel Meteor Lake Это упаковывает до 192 EU в мозаичном дизайне графического процессора. Тем временем AMD Ассортимент графических процессоров RDNA 3 Он обещает стать достойным конкурентом продуктам Ады Лавлейс следующего поколения от NVIDIA, которые, как ожидается, будут представлены в конце этого года.

Графическая инженерия Кодовое имя графического процессора альтернативное имя общее машиностроение Режиссер GFX900 Вега 10 Глобальная сеть контактов 5.0 RX ВЕГА / Радеон Про GFX902 черная ворона Рэйвен Ридж / Пикассо Глобальная сеть контактов 5.0 Райзен 2000/3000 (г/г) GFX904 Вега 12 Глобальная сеть контактов 5.0 Вега Про 20 (Мак) GFX906 Вега 20 Глобальная сеть контактов 5.0 Радеон VII / Радеон Про VII GFX908 Арктур CDNA 1 МИ100 .Инстинкт GFX90A Альдебаран CDNA 2 МИ200 Инстинкт GFX909 ворона 2 Глобальная сеть контактов 5.0 уточняется GFX909 Ренуар Глобальная сеть контактов 5.0 Райзен 4000 (В/В/Г) GFX1010 Нави 10 РНК 1 RX 5700/5600 (М/ХТ) GFX1011 Нави 12 РНК 1 PRO 5600M (MAC) (ГФС 1012) Нави 14 РНК 1 RX 5500 (М/ХТ) (GFX 1030) Нави 21 Биг Нави / Сиенна Цихлид РНК 2 Серия RX 6900/6800. (GFX1031) Нави 22 камбала морская РНК 2 RX 6700. серия GFX1032 Нави 23 Пещерная рыба Демегри РНК 2 RX 6600. серия (GFX 1033) Нави 24 бычок бежевый РНК 2 Серия RX 6500/6400. (GFX 1033) Ван Гог эрит РНК 2 поверхность пара (GFX 1036) Рафаэль РНК 2 Райзен 7000? GFX1040 Свет Ван Гога / Мендосино зеленые сардины? РНК 2 Райзен 7000? GFX1100 Нави 31 Блум Бонито РНК 3 Радеон РХ 7900? GFX1101 Нави 33 РНК 3 Радеон РХ 7800? GFX1102 Нави 32 РНК 3 Радеон РХ 7700? GFX1103 Нави 3X Феникс Пойнт РНК 3 APU Райзен 7000? (ГФС 1200) НАВИ 4X РНК 4 Радеон РХ 8000?