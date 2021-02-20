American Airlines опубликовала заявление, которое может вызвать у клиентов фимиам

Захват экрана ZDNet



Насколько честным вы должны быть со своими клиентами?

Более технически неверно



Стоит ли рассказывать им истинную причину поступков? Или вам следует сосредоточиться на том, чтобы сделать их как можно более счастливыми? Особенно, если это несовершенно, как авиаперелеты?

Я спрашиваю только из-за отличного интервью с генеральным директором American Airlines Я только что выложил это Мужчина указывает.

В нем он обсудил множество вопросов, включая выживание своей авиакомпании и ее растущее стремление собрать как можно больше людей на своих самолетах.

Однако меня особенно удивил один пункт.

На вопрос о предоставлении клиентам экранов на спинках сидений и потоковой передачи Wi-Fi. Компания American была первой, кто вырвал все экраны спинок из своих тесных самолетов и заменил их небольшой подставкой, на которой вы можете разместить свой телефон, iPad или, может быть, фотографию своих близких и транслировать их.

Паркер заявил: «Я думаю, что каждый, если его выберут, предпочел бы иметь экран спинки сиденья и беспроводное вещание».

Затем он объяснил, почему не хотел предоставлять покупателям выбор. Ясно, что награждение обоих требует уровня усилий, который “не оправдывает”.

Некоторым это может показаться, как будто что-то «просто не стоит». И для некоторых это может звучать так: «В этом нет никакой пользы, так что дайте мне передышку».

Но Паркер настаивал: «Мы полностью уверены, что предоставление клиентам возможности использовать свои личные устройства в полете – так же, как если бы вы сидели в своей гостиной, – это то, что они предпочитают хранить на своем переднем экране».

Это совершенно честная математика. Но насколько это справедливо для семей, у которых может быть много детей, но не так много личных устройств? Это может представлять особый интерес, поскольку деловые поездки продолжают прерываться, в то время как личные поездки – например, из Техаса в Канкун – вызывают большую активность.

Более того, насколько справедливо это для деловых путешественников, которые могут предпочесть работать на своих ноутбуках, время от времени ища экран, который им не следовало брать с собой? (Телефоны, даже самые большие, не делают их идеальными для просмотра фильмов в самолетах.)

Несмотря на это, Паркер считает, что такими будут все авиакомпании будущего.

Что может быть новостью Дельты. В прошлом месяце Гленн Лата, управляющий директор по развлечениям в полете и Wi-Fi, представил альтернативную точку зрения.

Объявляя о новой сделке с Viasat, Латта сказал: «Теперь у нас есть дополнительная емкость и технология нового поколения, чтобы обеспечить более быстрое и стабильное соединение с вашими любимыми сайтами, включая возможность транслировать развлечения по вашему выбору на Flight . Он также закладывает основу для будущих улучшений и индивидуальной настройки с помощью экрана спинки сиденья для влюбленных клиентов “.

Некоторые считают, что одна из более серьезных причин, по которым такие авиалинии, как Америка, убирают экраны спинок сидений, – это сэкономить деньги на обслуживании и сделать самолет немного легче, тем самым сэкономив немного меньше топлива.

Возможно, Паркер был прав. Мы могли бы быть настолько привязаны к нашим устройствам, что были бы достаточно счастливы в самолете – как и на всю оставшуюся жизнь – зарывшись в эти устройства и заявив об идеальной сети Wi-Fi.

Однако, когда вы говорите клиентам, что на самом деле не стоит давать им то, что им действительно нравится (вы знаете), и что текущий слоган вашей компании – «Ты почему мы летаемНемного дискомфорта может звенеть в ушах по крайней мере нескольких клиентов.