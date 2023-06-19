America’s Got Talent 2023: 7-летняя российская танцовщица впечатляет судей, Софию Вергару называют «маленькой звездой»



Премьера America’s Got Talent 18 — 30 мая 2023 г. (Instagram)

Популярный реалити-шоу America’s Got Talent находится в 18-м сезоне, а премьера четвертого эпизода текущего сезона запланирована на 20 июня 2023 года на канале NBC. Ранее выпущенный клип был снят на YouTube-канале конкурсного телесериала, и 7-летней девочке удалось завоевать сердца судей, зрителей и пользователей сети по всему миру, читайте дальше, чтобы узнать о ней больше. очень милый поступок.

7-летняя российская танцовщица произвела впечатление на судей на AGT 2023

Есения Михеева — российская танцовщица, которая заставила всех ахнуть, как только она появилась на сцене. 7-летняя девочка поразила судей и зрителей своими танцевальными движениями и вызвала бурные аплодисменты. Михева вышла на сцену, и судьи, Софи Вергара, Хайди Клум, Саймон Коуэлл и Хоуи Мандель, не могли не улыбнуться. Во время прослушивания девушка действовала уверенно и энергично.

После ее выступления и аплодисментов Вергара сказала ей, что она «действительно молодая звезда», и добавила, что рада, что пришла в AGT, потому что именно там ей и нужно быть. Клум назвала ее «невероятной» и продолжила, что ей нравятся ее танцы и трюки, но, самое главное, ее выражение лица. После того, как судьи ответили четырьмя голосами «за», Михеева получила еще одну овацию.

После ее ухода Клум назвала ее «петардой». Тем временем пользователи сети прокомментировали и высказали свое мнение о выступлении. Один пользователь написал: «Вы можете сказать, откуда она получает этот сладкий свет — ее родители такие позитивные, поддерживающие и очаровательные!!!» Тани сказала: «Эта маленькая девочка естественна, ее выступление не было принуждением или влиянием. Я действительно надеюсь, что она преуспеет в конкурсе. Я любила ее!» Третий человек: Мало того, что она талантлива, но ее личность и скромность помогут ей в жизни! [x4 red heart emoji]. «

Четвертый посчитал: «Ее энергия и характер выбили ее из парка. Она даже откинула хвост через голову, как профессионал. Она великолепна», а пятый добавил: «Эта девушка — [fire emoji] надеюсь мы увидим ее в финале [celebration emoji] Она такая красивая и талантливая [red heart emoji]В 18-м сезоне шоу America’s Got Talent пока трижды были отмечены золотыми свистками: Путри Ариани получил «Колокол Коуэлла», Молодежный хор Мзанси получил свой первый «Золотой колокол зрительских симпатий», а Академия драмы в Атланте получила «Золотой колокол» ведущего Терри Крюса.