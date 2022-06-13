Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залушный 24 апреля в Киеве принял участие во встрече с Президентом Украины Владимиром Желенским. (Пресс-служба Президента Украины)

Главком ВСУ сообщил представителю США, что Россия концентрирует свои основные усилия на севере Луганской области на востоке страны.

Генеральный президент Конфедерации США генерал Марк А. о последних обновлениях поля боя в Украине. Валерий Залужный рассказал Милли, сообщил он в телеграмме в воскресенье.

Он добавил, что Россия «использует артиллерию в целом и, к сожалению, имеет десятикратное огневое превосходство», но Украина сохраняет там свои позиции.

Запомнить: Луганская область на востоке Украины является эпицентром конфликта. Большая часть региона уже находится под контролем России.

Восток: Залужный так описал ситуацию в Луганске: «Особенно остро стояла проблема в Северодонецке. Там противник разместил до семи батальонно-тактических групп. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, мы остановили противника».

Север: На севере и северо-востоке Украины российские силы «продолжали обстрелы харьковских населенных пунктов, в связи с чем мы должны принять адекватные меры», заявил Залужный.

Он сказал, что российские силы обстреляли районы Чернигова и Сумы артиллерийскими и минометными снарядами, добавив, что «мы ведем ответный огонь».

Передний ряд: Джалушни сказал, что линия фронта составляет 2450 километров (1522 мили), из которых 1105 километров (686 миль) находятся в «активных боевых действиях».

Он попросил генерала Майли «помочь нам в короткие сроки получить артиллерийские системы калибра 155 мм».