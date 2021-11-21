AMP. Валусимби для российских инвесторов: использование неиспользованных инвестиций Уганды в оффшорный сектор

Кампала — старший советник президента по делам диаспоры, посол. Аби Валусимби сказал группе российских инвесторов, которые находятся в стране для изучения возможностей, что инвестирование в Уганду обязательно для успеха их проектов из-за преобладающих инвестиций в окружающую среду в стране.

Делегация компаний AKSUM и INKAS со штаб-квартирами в России и Дубае, соответственно, стремится изучить инвестиционные возможности в морской отрасли Уганды.

Валусембе сказал журналистам, что многомиллионные инвесторы почувствовали необходимость посетить Уганду с миссией по разведке огромных возможностей в стране после его взаимодействия с ними во время выставки Dubai Expo 2021.

«Группа под руководством г-на Святослая Блехина находится в стране, чтобы найти способы улучшить и стимулировать сектор водного транспорта в Уганде, открыв завод по сборке и производству некоторых лодок, кораблей и других плавсредств», — сказал Валусембе.

В пятницу, 19 ноября, делегация во главе с Валусембе встретилась и провела переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Винсентом Палумангаки Сембигой и должностными лицами Народных сил обороны Уганды.

Заместитель начальника Сил обороны генерал-лейтенант Питер Илоило также принял участие в стратегическом совещании, посвященном тому, как улучшить и улучшить услуги УПДФ в водоемах Уганды, а также повысить безопасность.

AMP. Вальсимби подчеркнул необходимость совместной работы различных секторов для достижения устойчивого мира и безопасности в стране.

«Устойчивый мир не может быть достигнут, когда разные сектора не работают вместе, и многие программы могут использоваться для уменьшения конфликтов, насильственного экстремизма и отсутствия безопасности в Уганде, EAC, GLR и на Африканском Роге», — сказал Валусембе.

Во время встречи министр Винсент Смбия сказал, что, поскольку он ориентирован на результат, он возьмет на себя ответственность за предоставление инвесторам всей необходимой поддержки в создании завода по сборке и производству различных судов для плавания.

Ссемпиджа сказал российской бизнес-группе, что Уганда является подходящим местом для инвестиций и может похвастаться квалифицированной, но дешевой рабочей силой, большим рынком из Восточной Африки, Африки и США в рамках AGOA и доступом к свободным рынкам в Китае и Европе.

Он сказал, что правительство работает над снижением стоимости энергии, а также транспортных расходов, чтобы снизить затраты на ведение бизнеса.

Со своей стороны, генерал-лейтенант Илоило, который также является членом парламента, представляющим армию в парламенте Уганды, приветствовал идеи и пообещал сотрудничество.

Святослав Блехин

Управляющий партнер Aksum Marine высоко оценил гостеприимство страны и возможности, предлагаемые страной, которые способствуют росту инвестиций.

Посла сопровождал руководитель технической группы, посол Службы мира. Милтон Кампола.

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