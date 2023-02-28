AmRest продает ресторанный бизнес KFC в России различным местным инвесторам

МАДРИД (Рейтер) — Компания AmRest Holdings со штаб-квартирой в Мадриде заявила в понедельник, что решила продать свой ресторанный бизнес KFC в России другому покупателю после того, как франчайзи воспользовался своими правами против ресторана. Он объявил о сделке два месяца назад.

AmRest, акции которой котируются на Варшавской и Мадридской фондовых биржах, заявила в декабре, что продаст бизнес российской ресторанно-развлекательной компании Almira, но владелец KFC Yum Brands Inc (YUM.N) заблокировал сделку, и AmRest в конечном итоге была продана российской компании. франчайзи ООО «Смарт Сервис»

В прошлом году Yum Brands заявила, что передаст Smart Service российские магазины KFC.

Многие западные компании продали свои российские активы местным менеджерам, чтобы выполнить санкции в связи с вторжением России в Украину.

AmRest заявила, что условия новой сделки «практически» такие же, как и тогда, когда она согласилась продать компанию как минимум за 100 миллионов евро (105,86 миллиона долларов).

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами России.

(1 доллар = 0,9446 евро)

(Отчетность Эммы Пенедо) Под редакцией Инти Ландауро и Шоунака Дасгупты

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