Android поддерживает универсальную спутниковую SMS-службу SOS от Apple.

Привет, пользователи Android! Вы завидуете, что iPhone 14 на это способен Спутниковая связь? Что ж, прошло несколько месяцев, и Qualcomm уже начала запускать аналогичную функцию на Android. Узнайте о «Snapdragon Satellite» — способе отправки спутниковых сообщений с телефона Android обычного размера. В отличие от iPhone, это настоящее двустороннее текстовое сообщение в стиле SMS, которое вы, вероятно, сможете использовать для более случайных разговоров, а не сильно сжатую одностороннюю систему анкетирования только в экстренных случаях, которая препятствует созданию сообщений.

Решение Qualcomm будет работать Спутниковая группировка Иридиум— Это 25-летняя сеть из 66 спутников, которая питает традиционные специальные спутниковые телефоны с гигантскими внешними антеннами. Qualcomm говорит, что теперь это будет работать только со смартфонами обычного размера с внутренними антеннами. Вице-президент Qualcomm по управлению продуктами Франческо Грилли дал отличный обзор услуги и сказал, что «в большинстве случаев» вам даже не понадобится новая антенна. Иридиум работает L диапазон 1-2 ГГцтакие как GPS и некоторые услуги сотовой связи среднего диапазона, поэтому в вашем телефоне уже есть антенна для этого.

Это не означает, что он будет работать без какого-либо нового оборудования, но Qualcomm поместит его в стандартную радиочастотную нагрузку без необходимости в каких-либо новых основных компонентах. Это отличная ситуация по сравнению с миллиметровая волна 5Gкоторая добавила к вашему телефону дорогую сверхбольшую антенну, которую могут использовать очень немногие.

Как и в случае с iPhone, отказ от обычной большой внешней антенны означает определенный набор компромиссов. В отличие от сотовой связи, которая всегда включена, некоторые приложения для таргетинга будут запускаться, и вас могут попросить направить телефон в точку в небе и подождать, пока он подключится. Голосовые вызовы, которые можно совершать на Iridium с помощью традиционного спутникового телефона, недоступны, и это только данные. Для соединения используется протокол Iridium, как и для спутникового телефона. Грили описывает связь как «ближе мне 2г [GSM or EDGE] От мне 5G. «Это старая школа TDMA (множественный доступ с временным разделением каналов), когда любой пользователь, разговаривающий с определенной антенной, монополизирует этот спектр соединения, а всем остальным приходится ждать (имейте в виду, что это «ожидание» измеряется миллисекундами, а спутники иметь несколько антенн.) FDMA (множественный доступ с частотным разделением) — это то, как работают все другие телефонные беспроводные технологии. FDMA обеспечивает более высокую пропускную способность и несколько одновременных пользователей, но это сложно, когда вы говорите о космической связи.

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Обещания производительности Qualcomm здесь выглядят хорошо по сравнению с решением Apple. Грилли говорит, что вы сможете отправить «полноразмерное SMS менее чем за 10 секунд, а в среднем это занимает три секунды». Это быстрее, чем 15 секунд iPhone для экстренной помощи SOS, которая представляет собой очень компактную анкету, а не полное SMS. айфон другой Созвездие Глобальной Звезды с разными характеристиками. Созвездие Global Star имеет всего 24 спутника, покрывающих мир, что недостаточно для непрерывного круглосуточного покрытия. Эти спутники движутся, поэтому существует регулярная частота взлетов и падений службы Globalstar, длящаяся минуты за раз для любого заданного местоположения. Имея 66 спутников в созвездии Иридиум, вы всегда должны иметь доступ к сервису, и вам, возможно, даже не придется танцевать «возьми трубку», чтобы выйти на связь.

Предположительно, вы должны заплатить кому-то за доступ к спутниковой сети. Qualcomm является поставщиком чипсета и не хочет вдаваться в подробности вашего интернет-провайдера или приложения для обмена сообщениями. Отправка текстовых сообщений на номер 911 (или местный эквивалент) будет бесплатной, без какого-либо плана, точно так же, как работает мобильный телефон (это закон). Если вы платите за премиум-план, запатентованная настройка Qualcomm позволяет использовать любой стандарт обмена сообщениями, который вы хотите использовать, будь то SMS с вашим обычным номером телефона или какой-либо супер-сервис (например, WhatsApp), но операторы связи это сделают. Необходимо выяснить. Некоторые из нынешних стандартов были бы отличными, поскольку только один человек должен был бы платить за услуги спутниковой связи и мог бы общаться с внешним миром.

Qualcomm заявляет, что услуга будет доступна в телефонах во второй половине года для телефонов, выпущенных в Северной Америке и Европе. Аппаратная поддержка технически начинается с SoC Qualcomm Snapdragon Gen 2, у которого уже есть несколько анонсированных устройств, но похоже, что спутниковая совместимость станет дополнительной функцией, которую производители должны планировать. Компания говорит, что несколько партнеров уже работают над проектами. Хотя эта функция является эксклюзивной для флагманских устройств, Qualcomm говорит, что на данный момент более новые и более дешевые чипы также могут включать эту функцию, в зависимости от формы приема клиентов. Она также заинтересована в переносе этой функции на автомобили.