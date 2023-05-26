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Android-приложение тайно регистрирует жизни пользователей

26 мая, 2023
Artem Sokolov

Этот тип вредоносных программ имеет грязную историю.

Тайное наблюдение

Обнаружено приложение для Android, которое должно было использоваться для тайной записи экрана. Мой голос и отправлен в темное место, но история катастрофы глубже.

нравиться WeLiveSecurity Отчеты блогаПриложение под названием «iRecorder — Screen Recorder» было установлено более 50 000 раз из магазина Google Play после его запуска осенью 2021 года, и, судя по всему, это было довольно приличное приложение.

Однако в какой-то момент приложение было «троянизировано» вредоносным ПО во время более позднего обновления. WeLiveSecurity.

«Сначала в iRecorder не было никаких вредоносных функций, — говорится в сообщении в блоге. «Необычно то, что через несколько месяцев после запуска приложение получило обновление, содержащее вредоносный код».

И это становится еще более странным для читателя: «Специфическое вредоносное поведение приложения, которое включает в себя извлечение записей с микрофона и кражу файлов с указанными расширениями, вероятно, указывает на его причастность к шпионской кампании».

Ах, мыши!

ESET отмечает, что эта причудливая катастрофа включает в себя тип «трояна удаленного доступа» — или, что впечатляюще, RAT — вредоносное ПО, известное как AhMyth, которое ранее Магазин Google Play пострадал на более чем подходит. Как следует из прозвища RAT, этот тип вредоносного ПО используется для удаленного доступа к данным телефонов жертв и отправки их сторонним разработчикам, чтобы они могли делать с данными или зараженными устройствами любые гнусные действия, которые они хотят.

WeLiveSecurity Он назвал последнюю версию AhMyth «AhRat» и сказал, что, кроме приложения iRecorder, которое теперь удалено из Google Play, его исследователи не обнаружили вредоносное ПО «нигде в дикой природе».

Хотя неясно, кто или что контролировало эту последнюю версию AhMyth, в блоге отмечается, что предыдущие поколения использовались для довольно ужасных вещей.

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Ранее AhMyth с открытым исходным кодом использовался Transparent Tribe, также известной как APT36, группой кибершпионажа, известной своим широким использованием методов социальной инженерии и нацеливанием на правительственные и военные организации Южной Азии. WeLiveSecurity Она объясняет, хотя блог признает, что не знает, кто стоит за этой атакой, и не имеет никаких доказательств того, что она связана с какой-либо известной «продвинутой постоянной угрозой».

нравиться Так же распространено, как вредоносное ПО сталоИстория AhMyth и возможность того, что эта версия может быть использована в тайных целях, служат суровым напоминанием о том, насколько опасными могут быть подобные вещи — и, по крайней мере, всем следует рекомендовать проявлять осторожность даже в официальных магазинах приложений.

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