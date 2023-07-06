Android-телефон с оперативной памятью до 24 ГБ, такой же, как у 13-дюймового MacBook Pro — Ars Technica

Нубия RedMagic 8S +

Вот посмотрите на систему охлаждения. Вентилятор втягивает воздух из этой охлаждающей подставки и выпускает его сбоку. Snapdragon SoC находится с правой стороны от вентилятора, а большой лист графитового (?) радиатора соединяется с аккумулятором. Нубия

Извините, это не на английском языке, но вывод здесь заключается в том, что прозрачная задняя панель полностью фальшивая, вы можете заметить рамку и множество охлаждающих слоев.

Мне нравится эта картинка, на которой показаны точные миллиметровые размеры лицевой панели с каждой стороны экрана. Теперь ты говоришь на моем языке. Нубия

Вверху в ландшафтном режиме есть сенсорные плечевые кнопки, но это выглядит неудобным с такими высокими углами.

Этот рисунок от руки является приблизительным. Этот левый указательный палец просто прорезает угол телефона, чтобы добраться до кнопки на плече?

Очень большие параметры спецификации. Нубия

Производители Android, как правило, любят большие таблицы спецификаций, даже если эти гигантские цифры не предлагают многого для повседневного использования телефона. В этом контексте мы получили новый максимум для смехотворного объема памяти в телефоне. новый Нубия RedMagic 8S Pro + Это игровой телефон Android с 24 ГБ оперативной памяти.

Базовая модель RedMagic 8S Pro+ начинается с 16 ГБ ОЗУ, однако GSMArena Содержит изображения и подробную информацию об обновленном хранилище объемом 24 ГБ, что является самым большим объемом памяти, когда-либо существовавшим в телефоне Android. Поскольку мы все о больших числах, он также поставляется с 1 ТБ памяти. Рассмотрим 13 дюймов высочайшая спецификация MacBook Pro M2 имеет 24 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти, и это настольная ОС с настоящей многозадачностью, поэтому Nubia действительно продвигает ее. Эта 24-гигабайтная версия телефона, по-видимому, является эксклюзивной для Китая по цене 7 499 юаней (около 1034 долларов США), что очень много для телефона, сделанного в Китае.

Вам определенно нужен достаточный объем оперативной памяти на вашем телефоне Android. Однако все эти приложения созданы для дешевых телефонов, и с мощными приложениями Android, работающими в фоновом режиме, обычно не так много шансов использовать много оперативной памяти. Теоретически такой телефон позволяет вам лучше работать в многозадачном режиме, поскольку приложения могут дольше оставаться в памяти, и вам не нужно перезапускать их при переключении задач. Большинство людей не двигаются быстро что Тем не менее, многие приложения, некоторые тяжелые, особенно игры, автоматически закрываются на несколько секунд, когда они находятся в фоновом режиме.

Другие характеристики включают новый вариант «Snapdragon 8+ Gen 2», который, по-видимому, является той же версией с более высокой тактовой частотой, которую Samsung получил в S23. Это работает на частоте 3,36 ГГц по сравнению с обычными 3,2 ГГц. Он оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2480 x 1116, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч со сверхбыстрой зарядкой мощностью 165 Вт, которую можно полностью зарядить за 14 минут. У экрана есть фронтальная камера под экраном, потому что селфи будут мешать играм.

Интересный дизайн — все углы правильные, ни одной кромки не заполированно по всему телефону. Боковые стороны плоские, задняя часть плоская, а углы очень высокие, практически без радиуса скругления. В ландшафтном режиме вдоль верхнего края расположены сенсорные плечевые кнопки для дополнительных элементов управления игрой, но было неудобно обхватывать пальцами эти хитрые углы. Только представьте плавные изгибы консоли SNES по сравнению с этой штукой — даже типичное изображение выглядит не очень комфортно.

Что касается цветовых вариантов, он доступен в черном, серебристом или прозрачном корпусе с псевдомеханическим дизайном внизу, как и у телефона Nothing. Маленький радужный кружок на задней панели — это вентилятор, вращающийся со скоростью 20 000 об/мин, который отводит тепло, поэтому он рассчитан на долгое время играть с прохладной температурой.

Телефон доступен для предварительного заказа сегодня в Китае и будет отправлен 11 июля.