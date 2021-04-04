Android 12 может разрешить поиск универсального устройства из сторонних программ запуска

Поиск всегда был основным продуктом Android – в конце концов, ОС, созданной Google. Но одна из самых крутых уловок системы предназначена для Google Play и их элементов пользовательского интерфейса: возможность одновременного поиска как в ваших приложениях, так и в результатах веб-поиска. Согласно документации для разработчиков Android 12, эта возможность может появиться во всех пусковых установках и приложениях в ближайшем будущем.

Чтобы быть точным, мы говорим о поведении, которое вы видите при поиске из виджета Google, либо в Pixel Launcher, либо при использовании любого другого модуля запуска с виджетом, размещенным на вашем экране. Этот поиск обеспечивает доступ к данным веб-поиска Google и списку приложений, установленных на вашем телефоне. Сторонние игроки не могут делать это в своем списке приложений. Например, поиск в ящике Nova Launcher содержит ссылки для поиска по запросу в Google или Play Store, но он не может заполнить список ничем, кроме записей из установленных вами приложений. Это можно расширить с помощью сторонних инструментов, таких как Поиск кунжута, Но пока это далеко не так гладко.

Текущий поиск в приложении Nova Launcher ограничен списком приложений, установленных на устройстве, без веб-интеграции.

Обновление заметили разработчики Ниагарская пусковая установка, И Размещено в Twitter. “AppSearchManager“Запись API, согласно ее документации, позволяет любому приложению активировать центральный индекс AppSearch, а также может включать действия внутри приложения. Такие как, например, поиск в документе Google или поиск определенного локального изображения, проиндексированного в галерее. Это функция отражающих инструментов. »Более мощный локальный поиск, как в Windows и macOS, и даже стандартная функция поиска, встроенная в главный экран iOS.

Инструмент поиска OnePlus OxygenOS для скаутинга

OnePlus уже есть Создана специальная реализация поиска Подобно этому, и это одна из функций, которую мы надеялись найти в Vanilla Android. Мы еще не видели наиболее полного приложения AppSearchManager в предварительной версии Android 12 Developer Preview.