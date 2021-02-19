Android 12 позволяет скрыть отверстие Pixel 5 и отверстие 4a

Текущий состав Made by Google визуально определяется фронтальной камерой в верхнем левом углу экрана. Со временем привыкните к нему, но те, кого беспокоит дыра в Pixel 5, теперь могут скрыть его на Android 12.

Предварительная версия для разработчиков Android 12 1 Добавляет (транс Полиция Android) Новая опция «Скрыть» для меню «Ширина разреза», доступная в разделе «Рисование» – чуть выше середины экрана в нижней части экрана – в «Параметры разработчика».

При включении к строке состояния применяется черная полоса, которая частично скрывает Pixel 4a, 4a 5G и отверстие 5. Время, уведомления и другие системные значки остаются на своих местах с новыми темными обоями.

В настоящее время есть некоторые ошибки реализации, особенно на главном экране Pixel Launcher, но они должны быть устранены по мере продолжения предварительного просмотра.

Этот вариант используется в основном для разработчиков, в то время как владельцы Pixel 5, которые видят визуальные проблемы в приложениях из-за точечного отверстия, лучше обслуживаются, напрямую связываясь с этими разработчиками, чтобы исправить это. Однако Android 12 предлагает потенциальное решение для тех, кого раздражают перебои.

Чтобы открыть меню для разработчиков, перейдите в «Настройки»> «О телефоне» и семь раз нажмите «Номер версии» внизу экрана. После этого перейдите в Настройки> Система> Дополнительные параметры для доступа.

Подробнее об Android 12:

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