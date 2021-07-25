Android 12: совместим ли ваш телефон?

Хуан Гарсон / CNET



Android 12, последняя версия мобильной операционной системы Google, довольно близка. С этим приходит один из Самая крупная переделка Android за последние годы. Фактически, Google ожидает, что это программное обеспечение будет самой быстрой, плавной и яркой версией на сегодняшний день.

Итак, когда вы официально сможете получить в свои руки хороший Android 12? На данный момент он находится на поздних стадиях бета-разработки. Хотя Google не объявила официальную дату выпуска, мы ожидаем, что Android 12 будет выпущен либо в августе, либо в сентябре, в зависимости от времени выпуска предыдущих версий.

Большой вопрос в том, получит ли ваш телефон массовое обновление. На момент запуска только несколько избранных моделей будут делать это. Чтобы иметь право на обновление позже, каждый телефон должен соответствовать требованиям к оборудованию. Итак, если вы хотите насладиться Android 12 на своем телефоне, вы попали в нужное место. Вот все, что мы знаем о том, как это могло произойти.



А теперь играй:

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Google I / O запустил Android 12, «Project Starline» и …

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способность к исполнению

Согласно Google, чтобы получить максимальную отдачу от Android 12, устройство должно соответствовать требованиям “класс производительности. В частности, для Android 12 телефону требуется минимальная квалификация «Класс производительности 12». Согласно Google, класс производительности определяет «набор возможностей устройства, которые превышают базовые требования Android». “

Однако класс производительности 12 не обязательно исключает устройства «класса производительности 11» под управлением Android 12. Теоретически владельцы телефонов Android с классом производительности 11 могут установить Android 12: они не увидят всех доступных наворотов операционной системы. Google также заявил, что опубликует требования для класса производительности 11, когда выпустит Android 12.

Анджела Ланг / CNET



Google сначала поставит пиксели

Возможно, самым большим преимуществом покупки телефона Google Pixel является обещание своевременных обновлений. Google пообещал Предоставьте три года обновлений ОС Android на телефон Pixel. Часы начинают тикать с того момента, как каждое устройство поступает в продажу в Google Store.

Это означает, что Pixel 3 и Pixel 3 XL, представленные в 2018 году, являются старейшими телефонами Pixel, поддерживающими Android 12. Все новые устройства Google также имеют право на участие, включая Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel. 4 XL и Pixel 4a. (5G) и Pixel 5.

Сара Тео / CNET



Телефоны Samsung

Подробности выпуска Android 12 на телефонах Samsung неясны. Android 11 появился на телефонах Samsung в декабре в рамках Обновление UI 3. Продукты Samsung, которые в настоящее время могут работать с UI 3, включают линейку Galaxy S21, линейку Galaxy S20, линейку Galaxy Note 20, Z Fold2, Z Flip, серии Note10, Fold и S10.

Используя это время и прецедент в качестве ориентира, справедливо сказать, что мы можем ожидать, что UI 4 (вместе с Android 12) появится на тех же премиальных телефонах Galaxy и Note в декабре 2021 года.

Эндрю Хауэлл / CNET



Другие телефоны высокого класса

похожий на Бета-версия Android 12, ожидайте Большое количество высокопроизводительных телефонов Чтобы получать обновления Android 12 вместе с Samsung. Согласно GetDroidTips, в предварительный список входят устройства от LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo, Sony и Asus.

Бета-версия Android 12 доступна для ряда телефонов премиум-класса, таких как OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Asus Zenfone 8, Oppo Find X3 Pro и TCL 20 Pro 5G – и это лишь некоторые из них.