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Android 12L для Surface Duo теперь доступен с новым пользовательским интерфейсом и другими возможностями

25 октября, 2022
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Большая версия Android 12L теперь доступна от Microsoft для Surface Duo и Surface Duo 2.
  • Он имеет новый пользовательский интерфейс, основанный на языке дизайна Microsoft Fluent.
  • Есть также новые анимации и функции стилуса на 3,2 ГБ.

Это, наконец, здесь! После нескольких месяцев ожидания Microsoft выпустила большое обновление Android 12L для Surface Duo и Surface Duo 2, в котором представлен обновленный пользовательский интерфейс, включающий язык дизайна Microsoft Fluent во многих областях системы, таких как панель уведомлений, приложение «Настройки», и канал активности Microsoft Launcher.

Android 12L для Surface Duo Он также представляет новую функцию меню Pen, которая работает аналогично меню Pen в Windows 11, нажав верхнюю кнопку на Surface Slim Pen 2, чтобы открыть панель быстрого запуска для четырех приложений по вашему выбору. Новое меню стилуса в Android 12L также показывает процент заряда батареи вашего стилуса.

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