Android 12L для Surface Duo теперь доступен с новым пользовательским интерфейсом и другими возможностями

Что тебе нужно знать

Большая версия Android 12L теперь доступна от Microsoft для Surface Duo и Surface Duo 2.

Он имеет новый пользовательский интерфейс, основанный на языке дизайна Microsoft Fluent.

Есть также новые анимации и функции стилуса на 3,2 ГБ.

Это, наконец, здесь! После нескольких месяцев ожидания Microsoft выпустила большое обновление Android 12L для Surface Duo и Surface Duo 2, в котором представлен обновленный пользовательский интерфейс, включающий язык дизайна Microsoft Fluent во многих областях системы, таких как панель уведомлений, приложение «Настройки», и канал активности Microsoft Launcher.

Android 12L для Surface Duo Он также представляет новую функцию меню Pen, которая работает аналогично меню Pen в Windows 11, нажав верхнюю кнопку на Surface Slim Pen 2, чтобы открыть панель быстрого запуска для четырех приложений по вашему выбору. Новое меню стилуса в Android 12L также показывает процент заряда батареи вашего стилуса.

Важной особенностью этой версии является полировка пользовательского интерфейса и его соответствие текущему языку дизайна Windows 11. Некоторые области операционной системы, такие как панель уведомлений и переключатель многозадачности, теперь включают эффекты размытия и множество жестов. были обновлены, чтобы выглядеть более плавно и интегрированы с Microsoft Launcher.

Конечно, все улучшения Android 12L также здесь, включая выделение цветом обоев, дополнительные элементы управления конфиденциальностью, индикаторы использования микрофона и камеры и многое другое. Интересно, что Microsoft не добавляет панель задач Android 12L в Surface Duo.

обновление 3,2 ГБ для Surface Duo 2 И 2,6 ГБ для Surface Duo 1.

(Примечание: Если у вас есть Surface Duo 1 под торговой маркой AT&T, вам, возможно, придется подождать несколько дней, пока это обновление не будет одобрено вашим оператором связи.)

Подробнее об обновлении можно прочитать В официальном блоге Майкрософт.

Вот официальное изменение:

Он обновляет ОС Android до Android 12L для складных устройств. Общие сведения об Android 12 см. Андроид 12 (Откроется в новой вкладке) .

. Названия сценариев, описанные в бюллетене по безопасности Android — октябрь 2022 г.

Свободный новый пользовательский интерфейс — переработанный Быстрые настройки И Настройки -Microsoft обновил дизайн фида, новые эффекты акриловой системы.

И -Microsoft обновил дизайн фида, новые эффекты акриловой системы. Windows акцентирует цветовые узоры и динамические темы на основе выбранных обоев.

Новые обои, вдохновленные Windows.

Список перьев для Surface Slim Pen 2.

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