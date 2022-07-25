Android 13 Beta 4.1 распространяется на Pixel с множеством исправлений ошибок

Просто стеснялся 2 недели назад Последний крупный релизGoogle выпускает Android 13 Beta 4.1 для телефонов Pixel с несколькими исправлениями ошибок.

Google считает Android 13 Beta 4.1 «незначительным обновлением». В этом выпуске решены четыре проблемы:

Исправлена ​​проблема, из-за которой приложение не могло включить или отключить Bluetooth, если в нем не было BLUETOOTH_CONNECT Таким образом, несмотря на то, что приложение было нацелено на уровень API, где разрешение не требуется. (Выпуск 232107689)

Таким образом, несмотря на то, что приложение было нацелено на уровень API, где разрешение не требуется. (Выпуск 232107689) Исправлены проблемы, которые иногда приводили к сбою и перезагрузке устройства при подключении к определенным сетям Wi-Fi. (Выпуск 237308339И Выпуск 237886229И Выпуск 237878437)

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Meet выпадал во время вождения.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой система могла неправильно интерпретировать данные GPS.

Бета-версия 4 не претерпела каких-либо серьезных изменений для пользователей, поскольку Google завершил программу бета-тестирования в преддверии запуска Android 13 для потребителей в ближайшие недели на телефонах Pixel.

Теперь доступны заводские образы для Android 13 Beta 4.1 build TPB4.220624.008 (по сравнению с .005 ранее). На Pixel 4a OTA занимает 3,72 МБ. Если вам нужна помощь, вот что у нас есть Руководство по установке Android 13.

Подробнее об Android 13:

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