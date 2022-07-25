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Android 13 Beta 4.1 распространяется на Pixel с множеством исправлений ошибок

26 июля, 2022
Artem Sokolov

Просто стеснялся 2 недели назад Последний крупный релизGoogle выпускает Android 13 Beta 4.1 для телефонов Pixel с несколькими исправлениями ошибок.

Google считает Android 13 Beta 4.1 «незначительным обновлением». В этом выпуске решены четыре проблемы:

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой приложение не могло включить или отключить Bluetooth, если в нем не было BLUETOOTH_CONNECT Таким образом, несмотря на то, что приложение было нацелено на уровень API, где разрешение не требуется. (Выпуск 232107689)
  • Исправлены проблемы, которые иногда приводили к сбою и перезагрузке устройства при подключении к определенным сетям Wi-Fi. (Выпуск 237308339И Выпуск 237886229И Выпуск 237878437)
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Meet выпадал во время вождения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой система могла неправильно интерпретировать данные GPS.

Бета-версия 4 не претерпела каких-либо серьезных изменений для пользователей, поскольку Google завершил программу бета-тестирования в преддверии запуска Android 13 для потребителей в ближайшие недели на телефонах Pixel.

Теперь доступны заводские образы для Android 13 Beta 4.1 build TPB4.220624.008 (по сравнению с .005 ранее). На Pixel 4a OTA занимает 3,72 МБ. Если вам нужна помощь, вот что у нас есть Руководство по установке Android 13.

Подробнее об Android 13:

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