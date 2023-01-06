Android Automotive становится мейнстримом: обзор новой информационно-развлекательной системы General Motors

Android Automotive, операционная система Google для автомобилей, исторически была золотым пятном, и немногие из них были столь же известными, как Полярная Звезда 2 Я использовал это. Однако теперь Android Automotive становится мейнстримом, и мы начинаем видеть, как некоторые из крупнейших производителей автомобилей внедряют ОС Google во все свои линейки.

Сегодня мы рассматриваем GMC Yukon 2022 года, но это Android от GM для автомобилей, и вы увидите, что в будущем он будет представлен в большей части модельного ряда GM. Та же базовая установка Хаммер EV1И, учитывая, что все задействованные части происходят в GM, ожидайте, что эта система появится в Chevy, GMC, Cadillac и Buick. с Фордом и Хонда Перейти к Android Automotive в ближайшем будущем Автомобильная операционная система Google скоро станет повсеместной.

Давайте избавимся от обычного заявления об отказе от ответственности: эта статья Нет Об Android Auto, подключенном мобильном приложении Google и конкуренте Apple CarPlay. андроид машинынаписано полностью (иногда описывается как «Google построил«»), означает, что автомобиль является одним из больших устройств Android. Компьютер управляет информационно-развлекательной системой автомобиля, а этот компьютер работает под управлением Android. Даже если у вас в кармане есть iPhone, это не изменит операционной системы вашего автомобиля. (он поддерживает CarPlay с помощью That). Для большинства моделей покупка GM означает покупку автомобиля Android. Во время настройки на экране появится всплывающее сообщение, в котором говорится: «Используя этот автомобиль, вы соглашаетесь с условиями Google. услуги.»

Это один из первых экранов, которые показывает автомобиль после свежего сброса. Если вы не хотите принимать Условия использования Google, обратитесь в Uber. Рон Амадео

У вас не так много возможностей для конфиденциальности. Вы, вероятно, никогда не заблокируете такие приложения, как Google Maps, от использования вашего местоположения. Рон Амадео

Идея здесь довольно логична. Потребители хотят, чтобы информационно-развлекательная система их автомобиля выглядела и функционировала как смартфон, так почему бы просто не установить в автомобиле операционную систему для смартфона? Затем вы получаете всю плавную навигацию на основе сенсорного экрана для быстрой навигации, которую люди привыкли ожидать от современного компьютера. Android Automotive — это операционная система, благословенная Google, и, как и телефонные компании, такие производители, как Ford, GM и Volvo, подписывают соглашения с Google о лицензировании операционной системы и множества приложений Google. В этой машине есть Google Maps, наверное, самое мощное приложение-убийца в автомобильной промышленности. Вы также можете получать голосовые команды от Google Assistant и Google Play Store для автомобилей, что обеспечивает легкий доступ к таким приложениям, как Spotify и другим медиаплеерам.

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Аппаратное обеспечение: четыре экрана, три операционные системы

Переделывать автомобильный компьютер — странное предложение, потому что аппаратное обеспечение всегда сильно устарело. На разработку автомобиля уходит около пяти лет, и когда автомобили, наконец, появляются на рынке, компьютеры уже не в восторге. Аппаратное обеспечение для нашего Android Car — внутреннее название «General Motors Infotainment 3.7» или «gminfo37» — представляет собой 5-летнюю SoC Intel Atom A3960 с Intel HD Graphics 500, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Это не является уникальной проблемой GM, и тот же процессор используется в Polestar 2, хотя эта система имеет только 4 ГБ оперативной памяти, поэтому мы классифицируем оба автомобиля как «автомобильные устройства Android первого поколения». Однако возраст устройств заметен. Android Automotive не позволяет загружать приложения в серийный автомобиль, но вы можете их искать Результаты Atom A3960 в GeekbenchИ вы увидите, что компьютер в этой машине за 78 000 долларов… Чуть быстрее От Raspberry Pi за 35 долларов. GMC Yukon и Polestar 2 оснащены одним из самых медленных процессоров, которые вы можете купить сегодня, в любом форм-факторе.

Я уверен, что Atom A3960 прошел длительный процесс сертификации, чтобы убедиться, что он может выдерживать нагрев и вибрацию в жестких условиях эксплуатации автомобиля, но разочаровывает тот факт, что GMC поставляет то, что по сути является компонентами для ПК с 2016 года. Даже если это пятилетний срок. задержка, задержка не может быть предотвращена аппаратное обеспечение, компания, возможно, начала с оборудования Intel среднего или высокого класса 2016 года вместо дешевых деталей Atom.