Android Automotive становится мейнстримом: обзор новой информационно-развлекательной системы General Motors

Android Automotive, операционная система Google для автомобилей, исторически была золотым пятном, и немногие из них были столь же известными, как Полярная Звезда 2 Я использовал это. Однако теперь Android Automotive становится мейнстримом, и мы начинаем видеть, как некоторые из крупнейших производителей автомобилей внедряют ОС Google во все свои линейки.
Сегодня мы рассматриваем GMC Yukon 2022 года, но это Android от GM для автомобилей, и вы увидите, что в будущем он будет представлен в большей части модельного ряда GM. Та же базовая установка Хаммер EV1И, учитывая, что все задействованные части происходят в GM, ожидайте, что эта система появится в Chevy, GMC, Cadillac и Buick. с Фордом и Хонда Перейти к Android Automotive в ближайшем будущем Автомобильная операционная система Google скоро станет повсеместной.
Давайте избавимся от обычного заявления об отказе от ответственности: эта статья Нет Об Android Auto, подключенном мобильном приложении Google и конкуренте Apple CarPlay. андроид машинынаписано полностью (иногда описывается как «Google построил«»), означает, что автомобиль является одним из больших устройств Android. Компьютер управляет информационно-развлекательной системой автомобиля, а этот компьютер работает под управлением Android. Даже если у вас в кармане есть iPhone, это не изменит операционной системы вашего автомобиля. (он поддерживает CarPlay с помощью That). Для большинства моделей покупка GM означает покупку автомобиля Android. Во время настройки на экране появится всплывающее сообщение, в котором говорится: «Используя этот автомобиль, вы соглашаетесь с условиями Google. услуги.»
Идея здесь довольно логична. Потребители хотят, чтобы информационно-развлекательная система их автомобиля выглядела и функционировала как смартфон, так почему бы просто не установить в автомобиле операционную систему для смартфона? Затем вы получаете всю плавную навигацию на основе сенсорного экрана для быстрой навигации, которую люди привыкли ожидать от современного компьютера. Android Automotive — это операционная система, благословенная Google, и, как и телефонные компании, такие производители, как Ford, GM и Volvo, подписывают соглашения с Google о лицензировании операционной системы и множества приложений Google. В этой машине есть Google Maps, наверное, самое мощное приложение-убийца в автомобильной промышленности. Вы также можете получать голосовые команды от Google Assistant и Google Play Store для автомобилей, что обеспечивает легкий доступ к таким приложениям, как Spotify и другим медиаплеерам.
Аппаратное обеспечение: четыре экрана, три операционные системы
Переделывать автомобильный компьютер — странное предложение, потому что аппаратное обеспечение всегда сильно устарело. На разработку автомобиля уходит около пяти лет, и когда автомобили, наконец, появляются на рынке, компьютеры уже не в восторге. Аппаратное обеспечение для нашего Android Car — внутреннее название «General Motors Infotainment 3.7» или «gminfo37» — представляет собой 5-летнюю SoC Intel Atom A3960 с Intel HD Graphics 500, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
Это не является уникальной проблемой GM, и тот же процессор используется в Polestar 2, хотя эта система имеет только 4 ГБ оперативной памяти, поэтому мы классифицируем оба автомобиля как «автомобильные устройства Android первого поколения». Однако возраст устройств заметен. Android Automotive не позволяет загружать приложения в серийный автомобиль, но вы можете их искать Результаты Atom A3960 в GeekbenchИ вы увидите, что компьютер в этой машине за 78 000 долларов… Чуть быстрее От Raspberry Pi за 35 долларов. GMC Yukon и Polestar 2 оснащены одним из самых медленных процессоров, которые вы можете купить сегодня, в любом форм-факторе.
Я уверен, что Atom A3960 прошел длительный процесс сертификации, чтобы убедиться, что он может выдерживать нагрев и вибрацию в жестких условиях эксплуатации автомобиля, но разочаровывает тот факт, что GMC поставляет то, что по сути является компонентами для ПК с 2016 года. Даже если это пятилетний срок. задержка, задержка не может быть предотвращена аппаратное обеспечение, компания, возможно, начала с оборудования Intel среднего или высокого класса 2016 года вместо дешевых деталей Atom.
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