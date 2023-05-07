Android Close Share для ПК с Windows теперь универсален

После запуска в начале этого года Google расширяет доступность Nearby Share для ПК с Windows практически во всех странах мира.

Nearby Sharing для ПК с Windows позволяет пользователям Android обмениваться файлами со своим ПК, будь то настольный компьютер или ноутбук, по беспроводной сети и через собственные меню Android. Как мы объяснили в нашем первоначальном практическом обзоре, он, как правило, очень быстрый и надежный, даже в этой ранней бета-версии.

Однако при запуске Google ограничил эту функцию только несколькими странами, в основном сосредоточив внимание на Соединенных Штатах.

В то время Google незаметно расширил свою поддержку на другие регионы. на Страница поддержкиТеперь Google сообщает, что функция Nearby Sharing для ПК с Windows теперь доступна в «большинстве стран мира». Сюда входят части Европы, а также многие другие страны мира. Раньше многим удавалось успешно установить Nearby Share, но во многих странах он пока официально не поддерживается и не доступен для прямой загрузки.

Гугл говорит:

Share Beta доступна для ПК с Windows в США и большинстве стран мира. В настоящее время поддержка недоступна для: Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

На данный момент функция общего доступа к ПК все еще находится в стадии бета-тестирования и по-прежнему блокирует использование приложения в некоторых регионах. Сюда входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Информации об официальном релизе нет, как и изменений в системных требованиях, в том числе об отсутствии официальной поддержки устройств на базе ARM.

Спасибо Буба!

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