Angry Birds может продать Rovio компании Sega за $1 млрд

Говорят, что Sega собирается купить Rovio Entertainment — компанию, которой принадлежит Злые птицы франшиза мобильных игр — за колоссальный 1 миллиард долларов, в соответствии с Журнал «Уолл Стрит. По словам людей, с которыми они разговаривали, Sega может закрыть крупную сделку к началу следующей недели. Уолл Стрит Джорнал.

Удивительно думать, что Sega — в частности, материнская компания Sega Sammy Holdings — готова тратить так много на Rovio, учитывая падение популярности. Злые птицы игры. Оригинальная игра стала хитом еще в 2009 году, но франшиза, похоже, пришла в упадок с момента своего пика в 2014 году, когда Rovio сообщила. снижение прибыли и увольнения.

В 2016 году Rovio попыталась адаптировать фильм, Фильм Злые Птицы который имел кассовый успех и остается седьмым Самый кассовый фильм о видеоиграх Даже если отзывы не самые приятные. продолжение 2019, фильм злые птицы 2, не добился такого же успеха. Смотрите Rovio как конкурентов конфеты раздавить Он рос все больше и больше, поедая внимание Злые птицы.

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Недавно Rovio удалила оригинальную версию Злые птицы игру из Google Play Store, а версию для iOS переименовали в Первая поездка Рэда. Очевидно, этот шаг был сделан для того, чтобы привлечь игроков к прибыльным бесплатным сиквелам и скрыть бизнес-модель оригинальной игры «купи один раз — играй навсегда».

Rovio ранее была близка к сделке на 800 миллионов долларов по приобретению израильского разработчика Playtika, но Эти переговоры официально прекратились в марте. Теперь Sega вскоре может стать владельцем финской компании. Злые птицы Вместо этого.

Sega, возможно, получила новый урожай героев наравне с Соником и друзьями, просто ожидая, когда эпическая франшиза мобильных игр подтолкнет их. READ Кто-то уже сделал демо Супермена на Unreal Engine 5