Anker Shipping Tools со скидкой до 40% для членов Prime

Пришло время приобрести новое зарядное устройство для вашего телефона, планшета и других устройств, в то время как количество аксессуаров для зарядки Anker упало до рекордно низких цен для участников Amazon Prime. Основные скидки это Аккумулятор Anker Magnetic 521 для iPhone, совместимых с MagSafe, которые продаются со скидкой 40% по цене 30 долларов США, и Внешний аккумулятор Anker 511 2-в-1что составляет 30 процентов и снижается до 35 долларов.

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Купить внешний аккумулятор Anker 511 2-в-1 на Amazon — 35 долларов США

Оба портативных аккумулятора имеют емкость 5000 мАч, но каждый по-своему достаточно универсален. Блок питания 521 Magnetic Power Pack будет установлен на задней панели последних моделей iPhone и будет заряжать их по беспроводной сети. Он обеспечит почти полную подзарядку вашего iPhone, в зависимости от имеющейся у вас модели, и телефон будет включаться и выключаться, когда на нем есть чехол MagSafe.

Аккумулятор 511 — это, по сути, настенное зарядное устройство и портативный аккумулятор в одном. Если вы находитесь рядом с розеткой переменного тока, он может работать как адаптер USB-C для всех ваших портативных устройств — при условии, что у вас есть зарядный кабель USB-C. А когда вы не находитесь рядом с источником питания, вы можете использовать его встроенный аккумулятор для зарядки ваших устройств. В отличие от магнитного блока 512, аккумулятор 511 будет работать с iPhone, а также со смартфонами Google Pixel, устройствами Samsung и другими устройствами.

Базовые участники также могут получить Зарядное устройство Anker Nano Pro 20 Вт Использование кабеля USB-C к Lightning за 28 долларов, что на 30 процентов ниже его обычной цены. В комплекте есть все необходимое для максимально быстрой зарядки iPhone, и нам нравится, что адаптер Anker 20 Вт более компактен, чем версия Apple. Другие аксессуары в продаже включают 623 Беспроводная зарядная станция MagGo 2-в-1который вы можете приобрести по рекордно низкой цене в 70 долларов США, и 2 держателя для беспроводной зарядкиОн продается за 35 долларов.

Комплект зарядного устройства Anker Nano Pro 20 Вт на Amazon — 28 долларов

Купить зарядную станцию ​​Anker 623 MagGo на Amazon — $70

Купить подставки для беспроводной зарядки Anker (2 шт.) на Amazon — 35 долларов США

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