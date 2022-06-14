AP ФОТО: Балетные конкурсанты взлетели в Москву в Большом

Участница 14-го Международного конкурса артистов балета готовится за кулисами перед выступлением на новой сцене Большого театра в Москве, Россия, среда, 8 июня 2022 г. Московский международный конкурс артистов балета. Мероприятие, завершившееся в субботу в Большом театре российской столицы, проводится раз в четыре года. Хотя доступ в Россию был затруднен из-за санкций и отмены рейсов из-за боевых действий в Украине, на конкурс прибыли танцоры из Азии, Южной Америки, Восточной и Западной Европы. (AP Photo/Александр Земляниченко)

Москва — В городе, где глобальная напряженность сильна, восходящий талант балета изящно поднялся на Московском международном конкурсе артистов балета.

Мероприятие, завершившееся в субботу в Большом театре российской столицы, проводится раз в четыре года. Хотя доступ в Россию был затруднен из-за санкций и отмены рейсов из-за боевых действий в Украине, на конкурс прибыли танцоры из Азии, Южной Америки, Восточной и Западной Европы.

В группе взрослых солистов, танцоров не старше 27 лет первая премия не присуждалась. А вот Малика Ельчибаева из Казахстана и россиянка Анастасия Смирнова вместе заняли второе место. Третье место заняла Ким Юджин из Южной Кореи.

В мужском дивизионе первые места заняли лучшие солисты России: Дмитрий Смилевский, Дмитрий Вескопенко и Максим Изместьев.