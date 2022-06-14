AP ФОТО: Балетные конкурсанты взлетели в Москву в Большом

Москва — В городе, где глобальная напряженность сильна, восходящий талант балета изящно поднялся на Московском международном конкурсе артистов балета.
Мероприятие, завершившееся в субботу в Большом театре российской столицы, проводится раз в четыре года. Хотя доступ в Россию был затруднен из-за санкций и отмены рейсов из-за боевых действий в Украине, на конкурс прибыли танцоры из Азии, Южной Америки, Восточной и Западной Европы.
В группе взрослых солистов, танцоров не старше 27 лет первая премия не присуждалась. А вот Малика Ельчибаева из Казахстана и россиянка Анастасия Смирнова вместе заняли второе место. Третье место заняла Ким Юджин из Южной Кореи.
В мужском дивизионе первые места заняли лучшие солисты России: Дмитрий Смилевский, Дмитрий Вескопенко и Максим Изместьев.
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