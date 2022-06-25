AP ФОТО: Неделя моды в Москве проходит по столице

МОСКВА (AP) – Стильные и предприимчивые модели пронеслись по российской столице во время Недели Моды в Москве, демонстрируя свои наряды на самых разных площадках, начиная от масштабной рекламной ярмарки сталинской эпохи и заканчивая большим парком возле Кремля, который восхищался своими инновационными особенностями.

В течение недели, которая начинается в понедельник, проходит более 100 показов, а также десятки известных спикеров российской фэшн-индустрии.

Среди главных имен, демонстрирующих свою одежду, — Слава Зайцев и Валентин Юдашкин.

Центром событий стал парк «Зарядье», построенный на месте огромной и неприветливой гостиницы «Россия» к востоку от Кремля и собора Василия Блаженного. Самая известная особенность парка — овальная скала с видом на Москву-реку, эпическая смотровая площадка для манекенов.

Несколько других спектаклей проходят на ВДНХ, которая была построена для демонстрации «экономических достижений народа» и славится своей сложной сталинской архитектурой. На одном из самых запоминающихся фото недели супермодели прошли мимо массивного Фонтана народной дружбы с золотыми женщинами, одетыми в идеальные крестьянские наряды.

Предложения поступили на фоне давления со стороны ужесточения санкций против России из-за боевых действий на Украине и ухода многих иностранных компаний. Но дизайнер Юлия Скалацкая говорит, что ее бизнес тем не менее процветает.

«Я столкнулась с некоторыми трудностями, но в то же время, честно говоря, наши продажи выросли», — сказала она. «Если у вас все хорошо, если вы делаете хорошие коллекции, у вас будет больше клиентов. Если вы просто будете полагаться на то, что какие-то бренды ушли, а чье-то место выселили, ничего не изменится, кроме того, что они уйдут. .»