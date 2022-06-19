AP ФОТО: Несмотря на трудные времена, Российский экономический форум сияет

Участники размышляют о потолке, когда они входят в зал Санкт-Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Россия, в среду, 15 июня 2022 г. Жесткие международные санкции омрачили ежегодное мероприятие России по продвижению ее инвестиционных возможностей, введенное в этом году. страна после того, как Кремль ввел войска в Украину четыре месяца назад и из-за повсеместного неодобрения иностранных компаний, они приостановили свою деятельность или полностью прекратили свою деятельность, оставив российские торговые центры полными темных и закрытых магазинов. (AP Photo/Дмитрий Ловицкий)

Улица. Санкт-Петербург, Россия — Яркие краски и огромные видеоэкраны в залах Петербургского международного экономического форума дали шедевр, объединивший в себе атмосферу фешенебельного российского молла — разве что все было открыто.

Ежегодное мероприятие России по продвижению собственных инвестиционных возможностей в этом году было омрачено жесткими международными санкциями, введенными против страны после того, как четыре месяца назад Кремль ввел войска в Украину, и широко распространенным неодобрением иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность или полностью ушли. покидая российские торговые центры, заполненные темными и закрытыми магазинами.

Некоторые ораторы признали, что страна сильно пострадала в экономическом плане. Другие вплетают данные в оптимизм — инфляция ожидалась на уровне 17% в этом году, теперь ожидается на уровне 16%.

Президент России Владимир Путин, как и ожидалось, стал звездой четырехдневного шоу. Хотя гигантские видеоэкраны время от времени рисовали на его лице комическое выражение, знаменитая энергия и стойкость Путина были продемонстрированы в пятничном публичном выступлении и длинной сессии вопросов и ответов.

Он сказал, что боевые действия России в Украине полностью оправданы. Наказания безрассудны и безумны. Решимость и изобретательность России оживят экономику.