AP ФОТО: Толпа празднует выпускной в Санкт-Петербурге

Люди наблюдают, как корабль с алыми парусами плывет по Неве во время выпускных вечеров «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, Россия, рано утром в субботу, 25 июня 2022 года. Празднование алых парусов — это образный и реальный обряд посвящения. Каждый год высокие корабли с пылающими красными парусами пересекают Неву в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память недавних выпускников школ, отправляющихся во взрослую жизнь. (AP Photo/Дмитрий Ловицкий)

Улица. Санкт-Петербург, Россия — Празднование алых парусов — это обряд и в переносном, и в буквальном смысле. Каждый год высокие корабли с пылающими красными парусами пересекают Неву в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память недавних выпускников школ, отправляющихся во взрослую жизнь.

Огромные счастливые толпы собираются вдоль берегов реки в пятницу и субботу, чтобы понаблюдать за кораблями, а также устроить фейерверк. Краски конкурса были подчеркнуты глубоким голубым свечением ночного неба, которое не тускнело над северным городом летом.

Новоиспеченные выпускники со всей России слетались на праздник, обнимали друг друга, подбрасывали в воздух одноклассников и забирались на подоконники и дверные косяки, чтобы понаблюдать за проплывающими кораблями.

Празднование восходит к советским временам, в 1968 году, и уходит своими корнями в более ранний романтический роман в жанре фэнтези с одноименным названием русского писателя Александра Грина, по которому в 1961 году был снят популярный фильм. В книге рассказывается история бедной девушки из которой загадочный персонаж предсказывает, что ее поклонник прибудет на корабле с красными парусами, чтобы увезти ее в чудесное будущее.

Мероприятие было прекращено в 1979 году, но было возобновлено в 2005 году как крупная туристическая сцена, привлекающая сотни тысяч людей и включающая музыкальные и другие представления.