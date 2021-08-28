AP Sportlight | буйволиный спорт

1993 – Лафит Пинкай-младший выигрывает 8000-ю гонку на Эль-Торео в седьмой гонке на трассе Дель-Мар, став вторым чистокровным гонщиком, выигравшим 8000-ю гонку.
1993 – 20-футовая птичка Брэнди Бёртона попадает в первую лунку в решающей встрече внезапной смерти, где Бетси Кинг выигрывает Du Maurier Classic, последний крупный чемпионат LPGA Tour в сезоне.
1998 – Томс Ривер, штат Нью-Джерси, выигрывает свой первый чемпионат мира среди юниоров, одержав победу со счетом 12: 9 над Кашимой, Япония. Крис Кардон забивает хоум-раны в ответных ударах, в том числе на тай-брейке двумя ударами в матче.
2005 – Россиянка Светлана Кузнецова становится первой действующей чемпионкой US Open среди женщин, упавшей в первом раунде, проиграв со счетом 6: 3 6: 2 россиянке Екатерине Бычковой в первый день Открытого чемпионата США.
2011 – Петра Квитова становится первой чемпионкой Уимблдона, проигравшей в первом раунде US Open со счетом 7-6, 6-3 Александре Долгеро.
2013 – НФЛ соглашается выплатить 765 миллионов долларов для урегулирования судебных исков против тысяч бывших игроков, у которых развилось слабоумие или другие проблемы со здоровьем, связанные с сотрясением мозга, которые, по их словам, были вызваны насилием на поле. Беспрецедентное в спорте урегулирование распространяется на всех бывших игроков НФЛ и супругов погибшего.
2015 – Усэйн Болт завоевывает четвертый подряд титул Ямайки в беге на 4х100 метров среди мужчин, добавив к своему личному рекорду чемпионата мира по легкой атлетике 11 золотых медалей.
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