AP Sportlight | буйволиный спорт

1993 – Лафит Пинкай-младший выигрывает 8000-ю гонку на Эль-Торео в седьмой гонке на трассе Дель-Мар, став вторым чистокровным гонщиком, выигравшим 8000-ю гонку.

1993 – 20-футовая птичка Брэнди Бёртона попадает в первую лунку в решающей встрече внезапной смерти, где Бетси Кинг выигрывает Du Maurier Classic, последний крупный чемпионат LPGA Tour в сезоне.

1998 – Томс Ривер, штат Нью-Джерси, выигрывает свой первый чемпионат мира среди юниоров, одержав победу со счетом 12: 9 над Кашимой, Япония. Крис Кардон забивает хоум-раны в ответных ударах, в том числе на тай-брейке двумя ударами в матче.

2005 – Россиянка Светлана Кузнецова становится первой действующей чемпионкой US Open среди женщин, упавшей в первом раунде, проиграв со счетом 6: 3 6: 2 россиянке Екатерине Бычковой в первый день Открытого чемпионата США.

2011 – Петра Квитова становится первой чемпионкой Уимблдона, проигравшей в первом раунде US Open со счетом 7-6, 6-3 Александре Долгеро.

2013 – НФЛ соглашается выплатить 765 миллионов долларов для урегулирования судебных исков против тысяч бывших игроков, у которых развилось слабоумие или другие проблемы со здоровьем, связанные с сотрясением мозга, которые, по их словам, были вызваны насилием на поле. Беспрецедентное в спорте урегулирование распространяется на всех бывших игроков НФЛ и супругов погибшего.