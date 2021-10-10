Apex Legends подтверждает серьезные изменения в рейтинговых аренах

Последний сезон Apex Legends, “Появление,” Квадраты ранжирования добавлены в микс После предыдущего сезона Карты арены добавлены впервые Популярная видеоигра. Карты арены меньше традиционных карт Mega Battle Royale, используемых в базовом режиме. Apex Legends Он включает в себя, а также изменяет добычу и количество игроков, значительно ограничивая его и ставя трех игроков против трех других. И большие изменения, кажется, на горизонте для специально ранжированных арен.

Apex Legends Старший дизайнер Роберт Уэст недавно ответил на критику рейтинга Twitter рядом грядущих изменений ситуации. «У нас есть некоторые улучшения в области согласования и AP, и мы, конечно же, продолжим обновлять их по мере продвижения», – сказал Уэст. «Я знаю по крайней мере об одной ошибке, которую мы изучаем, и, надеюсь, она скоро будет исправлена». Вы можете сами проверить эту тему ниже:

Мы работаем над тем, чтобы сделать рейтинговые арены еще лучше! У нас есть некоторые улучшения сопоставления и AP, и мы, конечно же, будем продолжать обновлять по мере продвижения. Я знаю по крайней мере одну ошибку, которую мы изучаем, и, надеюсь, скоро она будет исправлена. Больше в 🧵 – Роберт Уэст (@ RoboB0b_) 8 октября 2021 г.

Во-вторых, если вы проиграете команде с более низким рейтингом. К счастью, у нас есть несколько обновлений, которые, я думаю, сделают это намного лучше.

Ваши товарищи по команде с более низким рейтингом обычно означают, что MMR близок к вам, но они не набрали так много AP. Это тоже должно быть лучше после обновления – Роберт Уэст (@ RoboB0b_) 8 октября 2021 г.

По словам Уэста, есть некоторые обновления, которые должны сделать ранжированные домены более удобными для людей. Это включает, но не ограничивается, способы, которыми AP играет и рейтинги матчей объединяются для определения команд. «Ваши товарищи по команде с более низким рейтингом обычно означают, что их MMR близок к вам, но они не набрали столько AP. Это также должно быть лучше после обновления», – говорит Уэст по теме.

Apex LegendsВ настоящее время в игре доступен новейший сезон “появления”. Сезон принес с собой новую легенду среди Многие другие изменения. Apex Legends То же самое в настоящее время доступно для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S, Nintendo Switch и ПК. Начиная с 9-го сезона популярная бесплатная видеоигра, похоже, снизила число в пользу названия только с “Emergence”, технически являющейся 10-м сезоном. Все наши предыдущие обзоры популярной видеоигры здесь..

Что вы думаете о ранжированных аренах в их нынешнем виде? Apex Legends? Что вы надеетесь увидеть в будущем? Apex Legends Сверх того? Расскажите нам в комментариях или свяжитесь со мной и напишите мне прямо в Twitter по адресу Встраивать твит Говоря обо всем, что касается игр!