Apollo для Reddit закрывается

Apollo, одно из самых любимых и часто используемых iOS-приложений для просмотра Reddit, будет закрыто из-за новых цен на API компании, которые сделают запуск приложения более дорогим.

По словам разработчика Кристиана Селига, приложение будет закрыто 30 июня. «Недавние решения и действия Reddit, к сожалению, сделали невозможным продолжение работы Apollo». — написал Селиг в Twitter..

Селиг углубился в подробности В обширном посте на Reddit. Он повторил, что, исходя из текущих тарифных планов Reddit на API, за запуск приложения придется платить более 20 миллионов долларов в год. «Перейти от бесплатного API в течение 8 лет к внезапным огромным расходам — это не то, что я могу сделать практически всего за 30 дней», — пишет Селиг. «Есть много пользователей, которым нужно мигрировать, строить планы, тестировать вещи, проходить проверку приложений, и это экономически невыгодно. Для меня гораздо дешевле просто закрыться».

Селиг также отверг утверждения Reddit о том, что Аполлон «менее эффективны» других приложений, говоря, что Reddit несправедливо формирует свои данные, потому что Apollo использует долю процента от предварительно установленных ограничений скорости API Reddit.

Представитель Reddit Тим Ратшмидт отказался от комментариев, но сказал, что компания планирует опубликовать дополнительную информацию в четверг и пятницу.

Многие из крупнейших сообществ Reddit отключатся или заблокируют новые сообщения 12 июня в знак протеста против изменения цен на API платформы, включая r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned, r/art и r/DIY. r/EarthPorn, r/Likeimfive, r/инструменты, r/LifeProTips… это неофициальный список.

Во вторник, после известий об этом протесте, Reddit объявил, что создаст специальное исключение из ценообразования на новый API для разработчиков приложений для специальных возможностей, но, похоже, он не принял никаких мер, которые позволили бы Apollo остаться. READ Чат-бот Microsoft Bing становится умнее благодаря бронированию столиков в ресторанах, результатам фотографий и многому другому

Selig заявляет, что удалит токен API Apollo «вечером 30 июня» по тихоокеанскому стандартному времени, а до тех пор «Apollo Ему следует Продолжайте делать то же, что и я». Если вы подписались на Apollo, Селиг говорит, что планирует «в течение следующих нескольких недель» предложить кэшбэк, чтобы вернуть вам деньги за оставшееся время подписки.