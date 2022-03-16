App Store в России потерял почти 7000 приложений после вторжения в Украину, но некоторые приложения Big Tech остались

Российский App Store потерял 6 982 мобильных приложения с начала украинского вторжения, и многие компании теперь загружают свои приложения и игры из магазинов приложений Apple для iPhone и iPad в стране, согласно данным, предоставленным TechCrunch аналитической фирмой. сенсорная башня.

На сегодняшний день эти приложения были загружены в России около 218 миллионов раз, что составляет чуть более 3% от общего числа 6,6 миллиардов установок по всему миру. На фоне массовых выходов многие приложения крупных технологических компаний по-прежнему занимают высокие позиции в российском App Store, хотя в настоящее время верхние строчки занимают приложения VPN.

В то время как Apple регулярно удаляет устаревшие и заброшенные приложения из своего App Store, удаление приложений из российского App Store после вторжения (с 24 февраля по 14 марта) представляет собой увеличение количества приложений, удаленных из Магазина, на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля. 2022 г. (с 1 по 14 февраля). За предыдущий период из российского App Store было удалено всего 3404 приложения — это число соответствует количеству приложений, извлеченных из магазинов приложений Apple на других рынках, включая США, где было удалено 3422 приложения. Sensor Tower указала, что эти удаления приложений до вторжения, вероятно, были связаны с продолжающимися усилиями Apple по очистке.

Россия не единственная страна, затронутая таким образом. Несколько издателей также удалили свои приложения и игры из App Store в Беларуси, соседе и союзнике России. В этой стране с начала вторжения было потеряно 5900 приложений — это число увеличилось на 73% по сравнению с 3418 приложениями, удаленными с 1 по 14 февраля.

Для сравнения, на других рынках приложений наблюдалось меньшее увеличение числа удалений приложений, возможно, также связанное с усилиями Apple по обслуживанию App Store.

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В результате решения России начать войну с Украиной страна оказалась слишком Кусочки Глобальная экономика, где Соединенные Штаты и их союзники координировали введение широкомасштабных экономических санкций. Крупные компании также прекратили работу в России, в том числе некоторые Самые известные мировые брендытакие как McDonald’s, Apple, Microsoft, Disney, IKEA, H&M, Adidas и Starbucks, а также платежные гиганты Visa, Mastercard, Amex и другие.

История продолжается

В некоторых случаях удаления из российского App Store связаны с этими крупными брендами. Например, Coca-Cola убрала свое приложение лояльности и вознаграждений для iOS из российского App Store, Как компания недавно пообещала приостановить свою деятельность в России. Ритейлеры, такие как H&M и American Eagle Outfitters, также отключили приложения вместе с собственной торговой платформой ShopStyle от Ebates.

В сфере спорта приложения NFL, NBA, WWE и Eurosport исчезли из российского App Store после вторжения. Приложения для здоровья также исчезли из MyFitnessPal, Kaiser Permanente и многих небольших приложений для фитнеса, медитации и йоги. Из них MyFitnessPal был очень популярен в России: на данный момент его установили около 4,2 миллиона раз, в том числе на iOS и Android.

Гиганты мобильного гейминга уходят из России

Игры — это самая большая категория удалений в России, и на ее долю приходится огромное количество удалений. Российский магазин приложений лишился ряда топовых игр от таких издателей, как Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и других, многие из которых публично объявили о своем выходе.

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Например, Supercell написал в Твиттере 9 марта. Что в ответ на продолжающуюся войну «Новые загрузки остановлены, а доступ к существующим игрокам будет приостановлен.« Со следующим обновлением. Среди игр компании, извлеченных из магазина приложений в России, были Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day. Это большие выходы — например, только в России Clash of Clans было установлено 36 миллионов раз на iOS и Android.

Rockstar Games, среди прочего, вытащила более шести игр из серии Grand Theft Auto. Его материнская компания Take-Two объявила о намерении уйти из России 7 марта, отметив, что следит за развитием событий в Украине «с тревогой и грустью». Он заявил, что прекратит продажи, установку и новый маркетинг в России и Беларуси.

Тем временем Zynga Он сказал 8 марта Она следила за событиями на Украине с «большой тревогой» и уезжала из России и Беларуси и делала пожертвования организациям по оказанию помощи. В настоящее время издатель удалил десятки своих неофициальных игр из магазинов приложений в этих странах, в том числе несколько крупных игр, таких как Farmville 3, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Solitaire, Zynga Poker и другие. Поглощение 2020, Rollic Games.

Netflix также доставил его ее обещание Уехать из России с удалением приложения вещания в стране. Приложения для знакомств Bumble и Badoo также исчезли. Бамбл сказал (отец Баду) В четвертом квартале 2021 г. 8 марта оно покинет магазины приложений в России и Беларуси. Компания добавила, что общий доход от России, Украины и Беларуси составил около 2,8% от общего годового дохода Bumble в 2021 году.

Среди других заметных удалений из российского App Store: Амазонка IMDb, приложение для путешествий тривагоканал о погоде (IBM) и Playtika и игры с большой рыбой (игры), приложение для знакомств хейлиCitizen, спортивные трансляции DAZN, AllTrails и Google Home. (AllTrails еще не выступила с публичным заявлением, но сообщила TechCrunch, что теперь она «приостановила на неопределенный срок» предоставление услуг в России. «Мы поддерживаем народ Украины и отказываемся быть связанными с Россией, поскольку они ведут эту трагическую войну. — заявила компания.)

С точки зрения удаления по категориям, типы приложений, которые больше всего удалялись из российского App Store, включают приложения в играх, производительности, утилитах, музыке, бизнесе, образовании и здоровье. Для справки: более 860 игр были удалены из затронутых магазинов приложений, в том числе в России, Беларуси и, в некоторой степени, на Украине. (Однако в последнем участвовали лишь немногие.)

Приложения технологических гигантов по-прежнему возглавляют чарты

Однако не все технологические гиганты полностью ушли из российского App Store на данный момент.

Майкрософт Анонсировано 4 марта. Он останавливал все новые продажи продуктов и услуг в России и с тех пор отозвал такие приложения, как Solitaire, Majong и Wordament. Особенно Майнкрафт Из российского App Store. Но он по-прежнему занимает первое место в российских рейтингах производительности Microsoft Word, Office, Excel, Powerpoint, Teams и Outlook в расчете на башню с датчиками.

Кредиты изображений: сенсорная башня. Инфографика лучших приложений для повышения производительности в российском App Store на 15 марта 2022 г.

Microsoft не одинока. Google Это заняло Несколько процедур против Россия, в том числе Приостановление своей рекламной деятельности в стране, но его приложения для повышения производительности по-прежнему доступны в России. В настоящее время он занимает высокое место в рейтинге лучших приложений Google для повышения производительности, например, Документы, Таблицы, Слайды, Помощник, Календарь, Диск, One и Keep.

Adobe тоже преданный идее покинуть Россию, говоря 4 марта Все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России будут «остановлены» и «вступят в силу немедленно». Он также заявил, что прекратит доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для всех российских государственных СМИ и пообещал деньги на помощь беженцам и гуманитарную помощь.

С тех пор Adobe удалила некоторые из своих приложений из российского App Store, такие как Photoshop и Illustrator, но другие все еще доступны для загрузки на момент написания статьи, включая популярное бизнес-приложение Adobe Reader. Его приложение для iOS в настоящее время занимает 15-е место в рейтинге лучших бизнес-приложений.

Кредиты изображений: Sensor Tower — Adobe Reader в России 15 марта

Microsoft, Google и Adobe не ответили на запросы о комментариях.

Социальные приложения по-прежнему высоко ранжируются, несмотря на запрет

В настоящее время в топ-чарте общедоступного магазина приложений России указаны приложения, которые больше не работают или содержание которых строго ограничено.

в понедельник, Инстаграм заблокирован в России, затронувший 80 миллионов пользователей. Но на сегодняшний день приложение по-прежнему занимает 34-е место в стране, так как оно не было удалено из App Store. (Это означает, что пользователи по-прежнему могут загружать приложение, но не могут получить доступ к сервису, кроме, возможно, через VPN). Россия также имеет специфический другие социальные сети, Включая Facebook и Twitterа ТикТок приостановленный Возможность для пользователей вести прямую трансляцию и публиковать новый контент в России и блокировать весь нероссийский контент.

Но TikTok по-прежнему занимает хорошие позиции, занимая 18-е место в общем списке приложений в App Store в России, за ним следует YouTube на 27. YouTube, как и другие платформы, запретил российские государственные СМИ и временно приостановил рекламу и платежи.

Но VPN доминируют в топ-чартах российского App Store

Низкий рейтинг этих социальных приложений нельзя частично объяснить запретами и ограничениями. Другим фактором являются приложения VPN, которые сейчас доминируют в топ-чартах.

Кредиты изображений: сенсорная башня

Данные Sensor Tower показали, что 10 лучших VPN-приложений в совокупности достигли 4,2 миллиона установок с 24 февраля по 13 марта, что на 2,286% больше, чем в предыдущий период, когда 10 лучших приложений достигли почти 176 000 установок. Компания отмечает, что такие приложения, как Cloudflare 1.1.1.1 и Psiphon, также появлялись в топ-10, хотя приложение под названием 1.1.1.1 — это не просто VPN; Он рекламирует конфиденциальность и безопасность, что в настоящее время может понравиться российским пользователям.