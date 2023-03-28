Apple анонсирует Apple Music Classical, и теперь она доступна в App Store

Apple имеет объявить Apple Music Classical Edition, которая сейчас Доступно для скачивания в App Store. Первоначально Apple планировала выпустить приложение для классической музыки в 2022 году, но об этом не было объявлено до этого года.

«Мы любим музыку — это действительно то, чем мы занимаемся, — и классическая музыка — это основа музыки всех видов», — сказал Оливер Чосер, вице-президент Apple по Apple Music и Beats. Apple Music Classical — отличное специализированное приложение для ценителей классической музыки и всех, кто плохо знаком с классической музыкой, с самым большим в мире выбором классической музыки, улучшенными возможностями поиска и просмотра, лучшим качеством звука с Spatial Audio и тысячами эксклюзивных записей. лучший опыт потоковой передачи классической музыки. Доступен везде, и это только начало для нас».

Новое приложение ‌Apple Music‌ Classics предоставляет подписчикам Apple Music‌ и Apple One доступ к более чем пяти миллионам треков классической музыки, включая высококачественные новые релизы, а также тысячи эксклюзивных альбомов и другие функции, такие как биографии композиторов и подробные сведения об основных произведениях.

По словам Apple, доступно более 700 списков воспроизведения, которые помогут слушателям пройти через 800 лет музыки, и, по словам Apple, их будет больше. Новички могут начать с История классических аудиодоказательствв котором комментарии экспертов сочетаются с избранными работами, чтобы представить ключевых авторов, периоды, инструменты и классическую терминологию.

Между тем, у их поклонников есть возможность заглянуть за кулисы избранных записей, поскольку известные классические исполнители предоставляют аудиокомментарии для каждого трека. Каждую неделю в подборке «Скрытые жемчужины» от Apple Music Classical также будут представлены менее известные исполнители, а плейлисты Composer Undiscovered обещают по-новому взглянуть на культовые имена.

Приложение предоставляет более простой интерфейс для взаимодействия с классической музыкой. В отличие от текущего приложения Apple Music‌, классическое приложение Apple Music‌ позволяет пользователям выполнять поиск по композитору, произведению, дирижеру, каталожному номеру и т. д. Пользователи могут получить более подробную информацию из редакционных заметок и описаний.



Apple Music Classical также поддерживает звук без потерь в формате до 24 бит/192 кГц, чтобы слушатели могли ощутить нюансы каждого выступления, а в каталог Spatial Audio каждую неделю добавляются новые альбомы, поскольку легендарные записи ремастерируются, а современные исполнения записываются в Spatial. Мой голос.

Кроме того, Apple Music сотрудничает с такими классическими учреждениями, как Берлинская филармония, Карнеги-холл, Чикагский симфонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Метрополитен-опера, Нью-Йоркский филармонический оркестр, Парижская национальная опера, Королевский оркестр Консертгебау и Симфонический оркестр Сан-Франциско. и Венской филармонии — чтобы предоставить слушателям Apple Music Classic новый эксклюзивный контент и записи.

Apple Music Classical также проведет несколько живых выступлений с участием некоторых из этих партнеров в магазинах Apple Store по всему миру в рамках программ Today at Apple, которые начнутся в марте 2023 года. Пользователи могут зарегистрироваться на мероприятия Today at Apple через сайт Apple.

Apple Music‌ Classical основана на Primephonic, сервисе потоковой передачи классической музыки, который Apple приобрела в 2021 году. Apple Music‌ Classical будет поддерживать только устройства iOS с iOS 15.4 или более поздней версии, и, по словам Apple, скоро появится версия приложения для Android. Apple сделала приложение доступным для предварительного заказа в начале этого месяца.

В настоящее время приложение доступно на английском, немецком, испанском, французском, итальянском, бразильском португальском и голландском языках. Обратите внимание, что приложение недоступно в Китае, Японии, Корее, России, Тайване и Турции.