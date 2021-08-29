Apple бесплатно отремонтирует модели iPhone 12 с проблемами ресивера

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В то время как некоторые из нас в основном отказались от бесконечных текстовых звонков, есть другие, которым нравится или нужно делать и принимать телефонные звонки. Сейчас это сложно сделать с некоторыми моделями iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Несмотря на это, Apple утверждает, что не издает звука, когда люди звонят или принимают звонки. Хорошая новость в том, что Apple отремонтирует эти телефоны бесплатно.

Apple объявила Сервисная программа по всему миру Для моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro – за исключением iPhone 12 mini или iPhone 12 Pro Max – без проблем со звуком Пятница. Компания объяснила, что «очень небольшой процент» устройств может испытывать проблемы со звуком из-за Неправильный компонент в приемнике или наушнике. Apple заявила, что телефоны с этой проблемой были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Это первое сервисное ПО для iPhone 12, по словам Сайт Apple.

Если у вашего телефона есть эта проблема, Apple или авторизованный поставщик услуг Apple проанализируют ее, чтобы определить, подходит ли он для бесплатного ремонта. Вы также можете отправить свой телефон в Apple для ремонта, используя их почтовый ящик.

Сервисная программа будет распространяться на устройства iPhone 12 и iPhone 12 Pro в течение двух лет после покупки. Однако, если ваш приемник неисправен, я полагаю, у вас есть сильное желание исправить это как можно скорее. Кроме того, к вашему сведению, ремонт ресивера не продлевает стандартную гарантию Apple на ваш телефон на один год.

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Apple говорит, что если ваш телефон получит какие-либо повреждения, которые затрудняют ремонт, например треснувший экран, вам придется исправить это, прежде чем он сможет. Заголовок Проблемы с наушниками. В некоторых случаях вам придется заплатить за этот дополнительный ремонт.

В общем, даже если вы не совершаете много телефонных звонков, как я, вы не должны игнорировать телефон с этой проблемой. В моем случае это мог быть курьер, пытающийся найти мою дверь, чтобы доставить мне обед. Ни ужина, ни веселья.