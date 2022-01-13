Apple будет показывать сообщения об ошибках iCloud Private Relay в iOS 15.3

Apple обновляет формулировку проблем iCloud Private Relay в последней бета-версии iOS 15.3, чтобы прояснить, что проблемы с службой могут быть непреднамеренно отключены, а не проблемы с оператором сотовой связи клиента. с помощью Слухи о Маке.

В старом сообщении обвиняется в том, что iCloud Private Relay не работает напрямую, на плечах операторов сотовой связи.

Частный перенос вашего плана сотовой связи остановлен. Ваш тарифный план сотовой связи не поддерживает ‌iCloud‌ Private Relay. Если ‌iCloud‌ Private Relay отключен, эта сеть может отслеживать вашу интернет-активность, а ваш IP-адрес не скрыт от трекеров или известных веб-сайтов.

Неудивительно, что эта формулировка привело к путанице в начале этой недели Когда клиенты не могут включить частную ретрансляцию iCloud при подключении к сотовой сети. Проблема, по крайней мере, согласно T-Mobile, была на стороне Apple: последнее обновление компании iOS 15.2, похоже, случайно отключило частную ретрансляцию для сотовых данных, а не то, что T-Mobile, AT&T и Verizon внезапно отключили эту функцию от работают в своих сетях. Новая формулировка немного проясняет ситуацию, поскольку проблема может заключаться в настройке, которая была случайно переключена в другом месте iOS, а не в проблеме с сотовой связью:

Частный перенос вашего плана сотовой связи остановлен. Либо частный ретранслятор не поддерживается вашим тарифным планом сотовой связи, либо он отключен в настройках сотовой связи. Если Private Relay отключен, эта сеть может отслеживать вашу интернет-активность, а ваш IP-адрес не скрыт от трекеров или известных веб-сайтов.

Apple также обновила файл . Документ поддержки частной ретрансляции iCloud Сегодня, чтобы указать, что клиенты, возможно, не смогут использовать эту функцию, если они отключат Specify Trace IP для определенных сетей Wi-Fi или сотовых сетей, а также как решить эту проблему на своих устройствах.

Надеемся, что нового документа поддержки, разъяснений от Apple и подтверждений от всех основных операторов связи США будет достаточно, чтобы оставить путаницу с частным ретранслятором iCloud на этой неделе позади всех остальных. Поскольку технически служба все еще находится в стадии бета-тестирования, вполне возможно, что Apple исправит ошибки сейчас, прежде чем служба будет включена по умолчанию.