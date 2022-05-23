Apple ведет переговоры о покупке потенциальных покупателей у EA, Disney и Amazon — 9to5Mac

Издатель видеоигр Electronic Arts (EA) активно ищет потенциального покупателя или слияния. Сообщается, что Apple ведет переговоры с компанией о покупке EA. демон. Disney и Amazon также ведут переговоры о покупке компании по производству видеоигр.

Компания Redwood City из Редвуд-Сити добилась таких успехов, как Apex Legends, Мэдден, И Симс Франчайзинговый бизнес. Потом пришла идея приобретения или слияния Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов в начале этого года. После короткого периода, Сони купила Банги.за студией Кастрюля за 3,6 миллиарда долларов. мне демонВ идеале EA хотела бы слияния, чтобы Эндрю Уилсон мог остаться генеральным директором объединенной компании.

Корни EA на самом деле восходят к Apple. В 1982 году Трипп Хокинс, директор Apple по стратегии и маркетингу, покинул компанию, чтобы основать EA. Однако это приобретение не станет первым проектом Apple в игровом мире. В Купертино представили собственный игровой сервис Яблочная аркада Еще в 2019 году. Через Apple Arcade пользователи могут играть в игры без рекламы на устройствах iOS, macOS и tvOS.

Представитель EA Джон Рисбург заявил, что компания не будет комментировать какие-либо «слухи и спекуляции, связанные со слияниями и поглощениями». Рисбург добавил: «Мы гордимся тем, что работаем с позиции силы и роста, с невероятным портфолио игр, построенных на сильной интеллектуальной собственности, созданных невероятно талантливыми командами, и сетью из более чем полумиллиарда игроков. светлое будущее впереди».

Apple не прокомментировала возможную сделку с Electronic Arts.

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Мне трудно представить, как будет выглядеть сделка между EA и Apple. демон Он упоминает, что идеальным кандидатом на слияние для EA является компания Disney, которая обратилась в марте в поисках «более значимых отношений». Однако развлекательная компания не продолжила эти разговоры, вероятно, потому, что они сосредоточены на их построении. Дисней + абонентская база. Кроме того, потенциальное слияние с ESPN может произойти, поскольку Disney владеет спортивной сетью.

Похоже, что EA спешит закрыть сделку, поэтому мы, вероятно, скоро узнаем больше. Тем не менее, я думаю, что отношения Apple и EA пока просто «разговоры».

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