Apple, возможно, отказалась от встроенного шумоподавления на iPhone 13

Функция доступности Apple «Шумоподавление» была основным продуктом предыдущих iPhone, но, возможно, она была навсегда удалена из серии iPhone 13. 9to5Mac Сообщается. Эта функция предназначена для «уменьшения окружающего шума при телефонных звонках, когда трубка находится у уха», функция, которая может помочь сделать звонки более слышимыми.

«Шумоподавление телефона недоступно на моделях iPhone 13, поэтому эта опция не показана на [the Accessibility] Настройки, «Сообщите службе поддержки Apple 9to5Macчитатели. Когда читатель запросил разъяснений, служба поддержки подтвердила, что эта функция «не поддерживается».

Возникли вопросы по шумоподавлению реддит И Страницы поддержки Apple Вскоре после того, как телефон поступил в продажу, читатели заметили, что его больше нет на странице специальных возможностей. Эта функция по-прежнему доступна в iOS 15 на предыдущих моделях iPhone, но ее нигде нельзя найти на iPhone 13.

Шумоподавление обычно использует микрофон камеры iPhone. Обнаружение и удаление окружающего шума вокруг вас, чтобы вам было легче слышать собеседника по телефону или вызову FaceTime, что может быть полезно для людей с нарушениями слуха. Проблема возникает только в том случае, если вы используете телефон в одиночку, скажем, без шумоподавляющих наушников Apple AirPods. (Это не влияет на то, что слышат другие, поэтому Apple предоставила файл звукоизоляция Функция с iOS 15.)

Apple еще официально не подтвердила, что эта функция была окончательно удалена на устройствах iPhone 13; Пока что единственное слово об этом косвенно поступило от службы поддержки Apple. Таким образом, Engadget обратился к Apple за дальнейшими разъяснениями.